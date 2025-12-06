Durante varias semanas, vecinos y comerciantes de la avenida 19 con calle 108 observaron un patrón inquietante: una motocicleta naranja, siempre con dos hombres a bordo, irrumpía para cometer asaltos y desaparecía con rapidez. Los patrulleros del sector ya tenían identificada la moto, sus rutas y la forma en que sus ocupantes se movían entre carros y andenes.

Sigue a PULZO en Discover

La Policía conocía a esta dupla desde antes. De acuerdo con El Tiempo, el 10 de noviembre se produjo un intercambio de disparos con los mismos delincuentes, situación que llevó a priorizar la vigilancia en la zona. Por eso se instalaron puestos fijos, aumentaron los patrullajes y se dispusieron unidades especiales como Gourmet y GEMAS. Pese a estas medidas, la comunidad seguía percibiendo el riesgo. La moto seguía rondando, y el temor crecía ante la posibilidad de un nuevo ataque.

(Vea también: Amigo de Jean Claude Bossard reveló última charla que tuvo con él, antes de ser asesinado en Bogotá)

Ese escenario se volvió realidad el pasado martes 2 de ciciembre hacia la 1:30 de la tarde, cuando la moto se detuvo junto a Jean Claude German Bossard García, un administrador de empresas de 29 años. Los delincuentes intentaron quitarle el celular. Él se resistió de manera instintiva y uno de los atacantes le disparó dos veces, impactándolo en el pecho. El joven cayó en plena vía mientras la comunidad intentaba entender lo ocurrido, indicó El Tiempo.

Lee También

La Policía estaba cerca y actuó de inmediato. Un patrullero enfrentó a los asaltantes y se produjo un nuevo cruce de disparos. Uno de los delincuentes murió en el lugar y el otro fue capturado. Este último resultó ser un menor de 16 años, estudiante de noveno grado y residente en el barrio Santa Isabel. El adolescente tenía una herida en el brazo producto del enfrentamiento.

(Vea también: [Video] Taxi quedó reducido a latas en accidente con bus del SITP: “Pérdida total“)

La captura permitió conocer parte de la estructura delictiva, pero no su alcance completo. Ahora hay otro vehículo, un carro, que habría participado en hechos recientes bajo la misma modalidad. Las autoridades ya tienen identificadas sus placas y buscan al tercer implicado, quien sería pieza clave para entender cómo operaba la banda.

En la escena quedaron un revólver calibre 32 con seis cartuchos —tres disparados— y la motocicleta naranja usada en los robos. El homicidio de Jean Claude provocó indignación y un profundo sentimiento de desprotección entre los habitantes del sector.

Lee También

El padre de la víctima habló con El Tiempo y expresó un dolor que traspasa sus palabras. Contó que su hijo, con doble nacionalidad franco-colombiana, había optado por quedarse en el país pese a los riesgos. Para él, la tragedia evidencia fallas profundas en la justicia juvenil y en la capacidad estatal para frenar la reincidencia. “Estamos en manos de delincuentes”, dijo al diario.

* Pulzo.com se escribe con Z