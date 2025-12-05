En un giro que incrementa la preocupación por la corrupción dentro de la Policía Nacional, las autoridades investigan la posible implicación de un uniformado en el robo a una joyería del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, en Bucaramanga, registrado el 29 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la Fiscalía, un agente, de apellido ‘Sierra’, habría desempeñado un papel clave en la planificación del atraco y en la entrega de información estratégica a la banda de delincuentes, según informó Noticias RCN.

El intendente Fredy Francisco Leal Briceño perdió la vida durante el enfrentamiento con los asaltantes y su asesinato provocó el rechazo del director de la Policía, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano.

Según la reconstrucción de los hechos, ‘Sierra’ operaba frecuentemente en la zona y, presuntamente, alertaba a los ladrones acerca de los movimientos policiales. Durante el juicio, testigos señalaron que el equipo operativo decidió suspender el uso de radios con el fin de evitar filtraciones, una medida que evidencia el nivel de sospecha y el riesgo de información comprometida.

¿Hay más uniformados involucrados en robo a joyería en Bucaramanga?

Durante la audiencia de medidas de aseguramiento contra los cinco capturados, un fiscal del caso aseguró que no se descarta que que estén involucrados más uniformados.

“Estaban varios policías inmersos, que no los conocen, pero solo escucho que a uno de ellos lo nombraron con el apellido de Sierra y que al parecer trabaja cerca o tenía jurisdicción en inmediaciones del Centro Comercial Cuarta Etapa, porque este policía era quien al parecer les avisaría todo lo que informaran por radio”, indicó el fiscal, según el Canal.

De esta manera, el ente investigador está tras la pista de “indicios claros de apoyo interno dentro de la Policía Nacional”, pero advirtió que el proceso continúa en etapa de judicialización, por lo que aún deben recaudarse nuevas pruebas para establecer responsabilidades individuales.

