Gustavo Petro, que tomó duras medidas, no se le esconde al debate público con algunos de sus más fuertes contradictores en la política, mucho más de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

En medio de las pullas y de publicaciones constantes en redes sociales, hubo una que pasó desapercibida para muchas personas, pero que sirvió para plantear un nuevo capítulo con otra figura a nivel nacional.

El asunto surgió con Vicky Dávila, que apenas un par de días atrás sorprendió a propios y extraños con un mensaje en el que se refirió a un material acerca del líder del Pacto Histórico.

Dávila habló de unos videos de Petro en los que indicó que el mandatario aparecería en “mal estado”, al indicar que ese supuesto material lo “están vendiendo por Bogotá”.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre videos que mencionó Vicky Dávila?

Lo llamativo es que Petro encaró a la precandidata presidencial sobre los mencionados videos y sorprendió con una respuesta en la que se refirió a un familiar de ella y ‘confesó’ el momento engorroso en el que aparecería.

“Debe ser el que tú tienes dormido en la fiesta de mi cuñado. Puedes publicarlo”, contestó el presidente de Colombia desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), al citar el mensaje de Dávila.

La periodista vallecaucana insistió y replicó con otro mensaje en el que le respondió puntualmente al mandatario, para aclarar que no se refiere al mencionado caso que le plantearon.

“No, Petro. Es en serio, los están vendiendo. No sé si alguien los comprará. Yo no compro ese tipo de material”, afirmó sobre un tema que todavía no ha tenido mayor vuelo.

Por ahora queda por esperar qué pasa en este caso en el que el mandatario recordó su momento engorroso en un evento familiar, con miembros pocas veces mencionados.

¿Quiénes son los cuñados de Gustavo Petro?

Verónica Alcocer García nació el 26 de mayo de 1976 en Sincelejo (Sucre) y es la mayor de tres hijos y sus dos hermanos son Juan Carlos Alcocer y María Teresa Alcocer. Su padre, Jorge Emilio Alcocer, fue abogado, militante del Partido Conservador y admirador de Álvaro Gómez Hurtado, y su madre es Elizabeth García.

La primera dama ha comentado públicamente que la unidad familiar fue un pilar importante en su infancia en Sincelejo, en donde estuvo con sus hermanos durante ese proceso.

Carlos Gutiérrez Robayo, quien está casado con María Alcocer García (hermana de la Primera Dama), fue objeto de escrutinio mediático por sus negocios privados, aunque el presidente Petro aclaró públicamente en el pasado que la figura de “concuñado” no representa un parentesco legal directo con él.

¿Quién es el esposo de Vicky Dávila?

La periodista colombiana Vicky Dávila está casada con el médico oftalmólogo José Amiro Gnecco Martínez, quien es su segundo esposo y hace parte del clan Gnecco.

El influyente clan Gnecco es una familia con amplio poder político y económico en la Costa Caribe, particularmente en el departamento del Cesar. El padre de su actual esposo es Lucas Gnecco Cerchar, exgobernador del Cesar condenado por corrupción.

A pesar de estos vínculos familiares, Dávila ha afirmado públicamente que su único compromiso es con su esposo y no con las actividades políticas del clan.

Anteriormente, Vicky Dávila había estado casada con el periodista Juan Carlos Ruiz, con quien tuvo a su hijo mayor, Simón. Ella relató en entrevistas que enviudó a los 28 años, poco tiempo después del nacimiento del niño.

El cuñado de Vicky Dávila más reconocido en la esfera pública es el político José Alfredo Gnecco Zuleta. Esta relación familiar se establece a través del esposo de la periodista, el médico oftalmólogo José Amiro Gnecco Martínez.

Es importante precisar que la conexión entre ambos es de medio hermanos: comparten el mismo padre, el exgobernador del Cesar condenado por corrupción, Lucas Gnecco Cerchar, pero tienen madres diferentes. Mientras José Amiro (el esposo de Dávila) es hijo de Alba Martínez, José Alfredo es hijo de Lilo Zuleta.

José Alfredo Gnecco Zuleta es un administrador de empresas y una figura central del poderoso clan Gnecco en la política nacional. Ha desarrollado una extensa carrera en el Congreso de Colombia, siempre con el aval del Partido de la U. Inició como Representante a la Cámara por el departamento del Cesar (2010-2014) y, desde 2014, ha sido elegido consecutivamente como Senador de la República.

Debido a su rol político, Gnecco Zuleta ha sido objeto de escrutinio y sus alianzas han sido noticia, al punto que la propia Dávila se ha referido públicamente a él para diferenciar su núcleo familiar de las actividades políticas del clan.

