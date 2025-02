La candidata presidencial, que varias veces ha sido criticada por su relación con el clan político que lleva más de 30 años con un importante poder acumulado en el departamento del Cesar, aseguró que su único contacto con el polémico grupo familiar se da a través de su esposo, a quien considera un hombre probo, sin ningún cuestionamiento judicial.

“Tengo un marido bueno, un esposo bueno, que me quiere, que ha sido el mejor papá de mis hijos y que tiene sus manos limpias. Un médico, que el único crimen que ha cometido es operar ojos todos los días de su vida para que la gente vuelva a ver bien. […] un tipazo“, aseguró Dávila, sobre su cónyuge José Amiro Gnecco Martínez.

La periodista afirmó que no todas las personas que llevan el apellido Gnecco tienen problemas con la justicia y se refirió a otros casos, como el de la senadora María José Pizarro, hija del líder insurgente Carlos Pizarro Leongómez.

“Llevar un apellido no te hace criminal. O acaso María José Pizarro no puede ser candidata presidencial porque es hija de un criminal. Ella es hija de un bandido“, afirmó.

De igual manera, tomó de ejemplo al presidente Petro, quien, según ella, no renunció a la Presidencia, “pese a que su hijo terminó involucrado en enriquecimiento ilícito, supuestamente, y en lavado de activos y está a las puertas del juicio”.

La exdirectora de Semana enfatizó en que no tiene compromisos políticos con ningún clan e indicó que espera que cualquier delito sea saldado con la sociedad. “El Gnecco que esté metido en problemas judiciales, pues que vaya a la cárcel, que pague, que se pudra en la cárcel. A mí no me importa”, sentenció.

Ante el cuestionamiento por la eventual relación que tendría durante su campaña con el clan político costeño, Dávila se mostró irritada y aseguró que quien está aliado con los Gnecco en el Cesar, es en este momento el partido político del presidente Petro.

Así las cosas, aunque expresó que “estigmatizar un apellido está muy mal hecho”, destacó que no sería correcto si se uniera políticamente con el Clan Gnecco. “Nunca lo voy a hacer”, prometió.

¿Quiénes integran el poderoso Clan Gnecco de la política del Cesar?

El esposo de Vicky Dávila es hermano del representante a la Cámara del Cesar por el Partido de la U José Alfredo Gnecco Zuleta, quien fue reelegido en la más reciente jornada electoral. Aunque Vicky Dávila le dijo a La W que la mayoría de los Gnecco condenados ya habían muerto, lo cierto es que el historial familiar es amplio.

De acuerdo con Cuestión Pública, desde la década de los noventa este grupo cimentó su poderío de la mano de los hermanos Jorge Antonio (muerto en 2001) y Lucas Gnecco (exgobernador del Cesar y congresista, falleció en 2023), responsables de la expansión del paramilitarismo en esa zona del país, como lo documenta el Centro de Memoria Histórica.

Junto a sus hermanos, Nelson Gnecco también fue señalado de apoyar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a través del exjefe de ese grupo, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Aparte de estas menciones, en W Radio señalan la condena a la matrona Cielo Gnecco, por narcotráfico, corrupción en contratación y por supuesto, nexos con paramilitares.

Además de los mencionados, otros integrantes del clan con problemas con la justicia son los siguientes:

José ‘Pepe’ Gnecco Cerchar: exsenador de la República y candidato a la Gobernación de Cesar. Su campaña fue financiada por su hermano Jorge. Firmante del “pacto de Ralito” con las AUC. Falleció en julio de 2002.

exsenador de la República y candidato a la Gobernación de Cesar. Su campaña fue financiada por su hermano Jorge. Firmante del “pacto de Ralito” con las AUC. Falleció en julio de 2002. Hugo Alberto Gnecco Arregocés: exalcalde de Santa Marta. Condenado en 2005 a 10 años de prisión por corrupción y estuvo prófugo de la justicia.

exalcalde de Santa Marta. Condenado en 2005 a 10 años de prisión por corrupción y estuvo prófugo de la justicia. Luis Alberto Monsalvo Gnecco: hijo de Cielo Gnecco y suspendido gobernador con casa por cárcel. Enfrenta juicios por delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, además de irregularidades en contratos para atender la emergencia por COVID-19.

hijo de Cielo Gnecco y suspendido gobernador con casa por cárcel. Enfrenta juicios por delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, además de irregularidades en contratos para atender la emergencia por COVID-19. José Alfredo Gnecco Zuleta: actualmente senador. Hijo de Lucas Gnecco y cuñado de Vicky Dávila. Investigado por la Corte Suprema por presuntamente pagar al exfiscal Luis Gustavo Moreno para dilatar una investigación contra su padre.

Los primos de los Gnecco Cerchar han enfrentado serias acusaciones y condenas.

Kiko Gómez Cerchar, exgobernador de La Guajira, fue condenado a 55 años de prisión por su participación en al menos tres homicidios, corrupción en contratación y vínculos con la organización del narcotraficante y paramilitar ‘Marquitos’ Figueroa.

Jesualdo Gnecco Oñate, conocido como el ‘Mocho’, murió en un accidente de tránsito en 2010 y fue absuelto de un cargo de homicidio. Armando de Jesús Gnecco, alias ‘Mandarino’ e hijo de Jesualdo, está vinculado también con ‘Marquitos’ Figueroa como sicario y manejando finanzas ilícitas.

