Ante la pregunta del periodista Juan Pablo Calvás sobre la influencia del Grupo Gilinski en su campaña, Dávila destacó que fue Gabriel Gilinski quien la contrató para dirigir Revista Semana, resaltando la independencia que el empresario le dio a su labor periodística. “Me dejó trabajar en Semana, eso es lo que más le agradezco“, destacó la periodista.

Dávila recordó además el reciente enfrentamiento con el presidente Gustavo Petro, y aseguró que no será “una muñeca de Gilinski”.

“Petro dice que somos muñecas de la mafia, pero usted me está diciendo más o menos que soy una muñeca de Gilinski, de Gabriel Gilinski; y no, yo tengo criterio, Juan Pablo, tengo personalidad, y Julio [Sánchez Cristo] me conoce, porque me tuvo aquí y me trajo aquí y sabe que siempre hice lo que me pareció que tenía que hacer, y él también me dejó trabajar, entonces así mismo sería como presidente de este país”, declaró aireada.