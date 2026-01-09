En un nuevo choque político entre la administración nacional de Gustavo Petro y la Alcaldía de Bogotá, a cargo de Carlos Fernando Galán, se debate el incremento de la tarifa de Transmilenio para 2026. A partir del próximo 14 de enero, el pasaje en el sistema de transporte masivo costará 3.550 pesos, un aumento del 10,6 % instaurado por el gobierno distrital.

Desde la Alcaldía, este incremento se justifica con el reciente aumento del salario mínimo, que se incrementó en un 23,7 %, lo que eleva los costos operativos del sistema de transporte. Sin embargo, esta justificación se topa con la resistencia del Gobierno Nacional, que considera que no era necesaria una subida del pasaje de esa magnitud. “El incremento salarial de los conductores no debería impactar la tarifa técnica de Transmilenio si la Nación ha decidido apoyar financieramente la transición hacia buses con tecnologías más eficientes”, argumentó Petro al conocerse la medida.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, se convirtió en el principal vocero de la inconformidad del Gobierno. Sanguino señaló que la decisión de Galán podría poner en riesgo la transferencia de recursos nacionales destinada a la adquisición de 269 buses eléctricos para el sistema de transporte bogotano. A pesar de un acuerdo de cofinaciación firmado entre el Distrito y el Gobierno para la compra de la nueva flota, la advertencia se mantiene.

El ministro de Trabajo considera que se está comprometiendo el esfuerzo del Gobierno con la flota eléctrica, predicciendo además que el alza del pasaje reducirá la demanda de usuarios de Transmilenio, afectando la sostenibilidad del sistema. Según Sanguino, el incremento salarial mínimo no puede justificar el encarecimiento del transporte público, contrariamente a lo que sostiene la Alcaldía.

El Gobierno está revisando la decisión de Bogotá en colaboración con los ministerios de Hacienda y Transporte, además de la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Industria y Comercio. Sanguino afirma que se consideran medidas de control para contrarrestar lo que el Gobierno ve como incrementos injustificados en las tarifas del transporte público.

“Examinamos medidas de control al aumento desmedido e injustificado de las tarifas de transporte público del país, por cuenta del mínimo salario vital”, mencionó el ministro.

