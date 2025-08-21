En otro día complicado para el Gobierno Nacional, el Consejo de Estado suspendió la resolución de la Presidencia de la República, impulsada por el jefe de Estado como una de las grandes novedades de su mandato, con la que solicitaba a las entidades nacionales de destinar el 33 % de su pauta publicitaria a medios alternativos y comunitarios.

(Vea también: “Plata no hay”: ‘influencer’ petrista prendió motores con anuncio para elecciones de Cámara)

En ese sentido, el Consejo de Estado tiró abajo la propuesta del presidente afirmando que esa resolución afectaría el principio de igualdad y reglas de contratación estatal.

Ese fallo, según el Consejo de Estado, declaró “la nulidad de los apartados señalados de la Directiva Presidencial 11 de 2024”, que desestimaba la resolución de Petro.

Última Hora Caracol manifestó que mientras se estudia la demanda de fondo, “la Fundación para el Estado de Derecho recalcó que esta medida cautelar se da en un contexto de crecientes denuncias sobre el uso de la pauta estatal para financiar encuentros con ‘influenciadores’, en lugar de fortalecer de manera real y sostenible a los medios comunitarios”.

El presidente Gustavo Petro se pronunció, como es su costumbre, a través de su perfil en X. Allí, el jefe de Estado se mostró en desacuerdo con el fallo del Consejo de Estado y expresó que es un “abuso” contra la libertad de prensa.

“Esto es un abuso a la libertad de prensa. Un magistrado no puede decirnos con que medio pautar”, dijo Petro en X.

Esto es un abuso a la libertad de prensa Un magistrado no puede decirnox con que medio pautar. La libre expresión y la libertad de fundar medios de comunucación en Colombia son derechos fundamentales. https://t.co/ej7ghZsuRo — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 21, 2025

Para finalizar su mensaje, Petro sentenció: “La libre expresión y la libertad de fundar medios de comunicación en Colombia son derechos fundamentales”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.