Sin lugar a dudas, una de las caras más reconocidas de las juventudes del Pacto Histórico en las plataformas digitales es la de Laura Daniela Beltrán Palomares, más famosa por su apodo de ‘Lalis’, quien se convirtió en un referente de los movimientos afines del presidente en las redes desde hace un tiempo.

(Vea también: ‘Influenciadora’ petrista ‘Lalis’ ganará platal con el Gobierno en puestazo de alto nivel)

Los tratos entre la joven y el Gobierno Nacional han tenido episodios de escándalo, por cuenta de los contratos con los que la ‘influencer’ recibió una buena cantidad de dinero (más de 56 millones de pesos) durante 2023, luego de firmar con Colombia Compra Eficiente para asesorarlos en la estrategia de comunicación en redes.

Beltrán Palomares, que también ha chocado en esas plataformas con Vicky Dávila en varias oportunidades, publicó un video en redes para anunciarles a sus seguidores el nuevo paso que dará a nivel profesional y que estará ligado al apoyo que ha recibido por parte del Gobierno Nacional.

Lee También

‘Lalis’ señaló en ese clip que luego de rechazar en varias oportunidades la invitación a lanzarse a cargos de elección popular (“en el Congreso”), pero que siempre las declinó porque cree que es un “espacio donde se se necesita saber” y catalogaba que ella no era la persona indicada para legislar.

Esta decisión ha sido bastante difícil, pero creo realmente que es necesario consolidar las luchas que hemos llevado durante años. Y además, usar todo el conocimiento que adquirí durante mucho tiempo. Esta es una decisión que reafirma la posición de que las mujeres a pesar de… pic.twitter.com/M2zanW0kJN — Lalis (@smilelalis) August 19, 2025

Sin embargo, la creadora de contenido manifestó que llegó su momento y será precandidata a la Cámara de Representantes en 2026, por Bogotá. Esa decisión, según comentó en las redes la tomó teniendo en cuenta que ahora sí está preparada para la labor, ya que aprendió “sobre política pública”.

“Por eso estoy en mi último semestre de la maestría de Gobierno y Políticas Públicas, y en la recta final de mi tesis en la Universidad Externado de Colombia”, dijo la ‘influenciadora’ en redes.

Para ‘Lalis’, el haber “pasado por varias entidades del Estado” es una ventaja, porque sabe “qué se puede y qué no se puede hacer” para legislar. La creadora de contenido también sacó la cuenta de cobro y mencionó que ha sido “víctima sistemática de acoso” y eso no ha logrado callarla.

La ‘influencer’ petrista sentenció que no tiene “mucho” para iniciar su campaña, pero que cuenta con su familia, con sus amigos (“que son bastantes, por cierto”) y que “plata tampoco hay”, por la que hará una candidatura austera y enfocada en las redes.

Si bien espera llegar “hasta donde la vida” se lo permita, pidió ayuda a sus seguidores en las plataformas digitales, puesto que dejó un formato para que puedan inscribirse firmando el documento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.