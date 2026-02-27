La inseguridad en Bogotá vuelve a quedar en evidencia tras la denuncia pública hecha por Valerie Gutiérrez, una joven que aseguró haber sido drogada y despojada de sus pertenencias luego de salir de un reconocido bar ubicado en la calle 85.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la mujer relató que esa noche alcanzó a enviarle un mensaje a un amigo para avisarle que ya estaban por llegar a la vivienda donde se hospedarían ella y su acompañante. Sin embargo, segundos después habría perdido el conocimiento.

Según su versión, tanto ella como su amiga fueron despertadas de manera abrupta por el conductor del vehículo en el que se movilizaban. En ese momento notaron que no tenían sus celulares.

Al reclamarle al hombre, la respuesta —según contó— fue desconcertante: “Ustedes nunca se subieron con celular, se me bajan ya”.

Tras lo ocurrido, Valerie logró rastrear la ubicación de su teléfono, que aparecía en una bodega ubicada en la avenida Primera de Mayo. Decidió dirigirse al lugar y pedir acompañamiento de la Policía.

La joven aseguró que, al explicar la situación, uno de los uniformados le preguntó por el color del equipo. Ella respondió que era naranja y que se trataba de un iPhone 17 Pro Max, adquirido apenas un mes atrás. De acuerdo con su testimonio, el agente le habría dicho: “Estamos recomendando que no lo compren, porque se sabe que es el último. Ese celular es dulce para ellos”.

En declaraciones a Caracol Radio, Valerie afirmó que los policías le indicaron que no podían ingresar al lugar donde señalaba que estaba su celular sin una orden de la Fiscalía.

“Ahí empieza la impotencia y la rabia. ‘No podemos hacer nada así sepamos que su celular está allí adentro’”, relató. “No sentí apoyo en su momento”, agregó.

Luego de regresar a su vivienda, su familia solicitó asistencia médica. Según contó, el personal que la valoró encontró signos compatibles con una posible intoxicación por sustancias y recomendó su traslado inmediato a una clínica para practicar exámenes que permitieran identificar qué había ocurrido.

Siguiendo esa recomendación, acudió a la Fundación Santa Fe de Bogotá. No obstante, aseguró que pese a haber llegado en horas de la tarde, hacia las 7:30 p. m. aún permanecía en la sala de espera.

“Yo estaba desgonzada encima de mi mamá. Mi mamá tratando de meterme los dedos para ver si yo respiraba y tenía signos vitales”, relató. Según su versión, cuando consultó por la demora, una trabajadora le indicó que figuraba como “caso cuatro”, es decir, de menor prioridad frente a otros pacientes.

Valerie confirmó que interpuso la denuncia ante la Fiscalía. Posteriormente, indicó que la Secretaría de Seguridad se comunicó con ella el miércoles 25 de febrero para hacer seguimiento al caso.

Hasta el momento, señaló, no le han informado cuál habría sido la sustancia con la que presuntamente fue drogada, ni se han producido capturas relacionadas con el hecho.

El caso reabre el debate sobre las modalidades de hurto mediante sustancias en establecimientos nocturnos y el acompañamiento institucional a las víctimas en la capital.

