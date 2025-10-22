Miles de conductores que se dirigen o salen hacia La Calera (Cundinamarca) ya celebran por una medida que los beneficiará por un año, sobre todo aquellos que tienen que ir a Bogotá y a otros puntos del país. Se trata del no pago de un peaje que es muy importante para acceder a la capital o a la población, debido a una decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Bogotá.

Durante años, los calerunos y otros ciudadanos han visto los intentos fallidos por tener rebajas en las tarifas diferenciales de esta caseta de recaudo, lo que ha impactado negativamente sus bolsillos, considerando que por este corredor se mueven muchos campesinos, comerciantes y emprendedores que ven como el pago pleno de esta obligación afecta en el precio de su calidad de vida, productos que venden y los insumos para la elaboración de distintos artículos.

Todos los conductores que comprueben que son residentes de La Calera (Cundinamarca) serán exentos de pagar el peaje de Patios por un año. La medida beneficiará tanto a quienes viven dentro del caco urbano como en áreas rurales, de acuerdo con el Tribunal Administrativo de Bogotá. Esto se debe a una acción popular que busca que los propietarios de vehículos categoría I paguen una tarifa diferencial de 200 pesos, tal y como ocurre en el peaje Corzo y Río Bogotá.

Adicionalmente, esta decisión tuvo que ver con las condiciones de la vía hacia La Calera y el peaje Patios, ya que no cumple a cabalidad con los estándares mínimos de mantenimiento y seguridad, pues carece de señalización, accesos adecuados, iluminación en puntos críticos y bermas en buen estado.

Esto quiere decir que la exención en el pago de este peaje beneficiará a miles de personas, considerando que La Calera (Cundinamarca), según proyecciones del Dane, cuenta con cerca de 37.000 habitantes. No obstante, el tribunal no ha confirmado la fecha en la que entrará en vigencia esta exención.

¿Cuánto cuesta el peaje de Los Patios 2025?

La controversia sobre las tarifas de peaje en la estación Los Patios se ha agudizado para 2025, con un rango de cobro que impacta directamente el bolsillo de los conductores. Según datos de 2025, el costo de tránsito por este punto vial oscila entre los 3.200 pesos en su valor mínimo y se dispara hasta los 64.100 pesos en las categorías más altas, lo que refleja una amplia disparidad que afecta a distintos tipos de vehículos y usuarios.

Esta estructura tarifaria, que va desde los vehículos más ligeros hasta los de carga pesada, pone de relieve la significativa inversión que deben asumir los transportadores y particulares que utilizan esta importante ruta de manera recurrente, especialmente aquellos que conectan la capital con el municipio de La Calera y otras zonas aledañas.

