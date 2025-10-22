La activista y contratista del Gobierno de Gustavo Petro se mostró indignada y preocupada por un fotomontaje que circula en redes sociales y en el que aparece ella. La imagen, publicada en Twitter, muestra a Miguel Uribe durante su mitin en el parque El Golfito de Bogotá, el día que fue víctima de un ataque que, meses después, le causó la muerte.

Sin embargo, el post fue editado con la cara de la tuitera encima del rostro del precandidato asesinado y, sumado a ello, está con el siguiente mensaje: “Les propongo un sueño”, insinuando que esperan que el destino de la activista sea el mismo que el del senador.



Si bien la publicación se hizo desde una cuenta anónima, que da pocos detalles de la identidad de quien hizo la foto, ‘Lalis’ aseguró que el montaje no le parece chistoso y que una broma de mal gusto no puede justificarse detrás de una cuenta “parodia”. “Esto no es broma, mi vida puede estar en peligro”, dijo la activista, cuyo nombre real es Laura Beltrán, en un video publicado a través de su cuenta en Instagram.

“Haciendo este montaje, en el que dicen que me maten por mis ideales, me parece peligroso”, añadió Beltrán.

A su vez, la actual precandidata a la Cámara de representantes aseguró que ese tipo de publicaciones con tono intimidatorio son consecuencia de la difusión de mensajes que provienen, según ella, desde “bodegas uribistas”. A su vez, apuntó contra figuras como Miguel Polo Polo, Abelardo de la Espriella y Paola Holguín, de quienes dijo que sus actitudes desencadenan tales publicaciones.

“Dejen de normalizar que una persona use una cuenta falsa para botar veneno hasta donde pueda. Ni siquiera son capaces de dar la cara. ¿Uno así cómo hace un ejercicio de salir a volantear cuando hay un montón de locos sueltos en la calle?

Sumado a ello, pidió a la Fiscalía que tome medidas pertinentes, ya que siente que su vida puede estar en peligro. “Si algo me llega a pasar es por el reguero de m… que han inventado de mí, durante estos meses, todos esos bodegueros uribistas”, sentenció.

