El gimnasta olímpico colombiano Jossimar Calvo y su esposa, Gina Zambrano, sufrieron heridas en la madrugada del domingo 7 de diciembre luego de una explosión en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta. Las autoridades señalaron que el ataque buscaba afectar varias torres de energía y terminó impactando el vehículo en el que se movilizaba la pareja.

Sigue a PULZO en Discover

Ambos fueron trasladados a una clínica de la ciudad, donde recibieron atención médica y fueron declarados fuera de peligro. Cabe mencionar que este episodio hizo parte de una serie de ataques registrados entre la noche del sábado y la mañana del domingo en distintos puntos de Norte de Santander, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes de la región.

(Vea también: Zulma Guzmán, enlodada en envenenamiento de 2 menores en Bogotá, tuvo delicada demanda en 2023)

El entrenador Jairo Ruiz, quien habló con Semana, explicó que el deportista no presentó heridas de consideración. Según el medio, Ruiz afirmó que Calvo “salió ileso” y solo sufrió un fuerte golpe por la onda explosiva. El vehículo en el que viajaban quedó “totalmente destruido”, según palabras del propio entrenador.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

Las imágenes divulgadas en redes sociales mostraron el estado del automóvil Ford Fiesta rojo, que terminó gravemente afectado por la explosión. La Liga de Gimnasia de Norte de Santander, confirmó que la pareja recibió atención oportuna y se encuentra fuera de riesgo.

(Vea también: Trágico incendio en edificio durante celebración de Velitas; un perro murió entre las llamas)

Este ataque estuvo incluido en un conjunto de acciones violentas atribuidas al Eln, las cuales causaron la caída de torres de energía y cortes eléctricos en sectores como Prados del Este, Escobal, García Herreros, El Salado y San Faustino, según datos de CENS Grupo EPM. Otros atentados se presentaron contra una patrulla en La Concordia y contra el CAI Morichal, hechos que dejaron dos policías fallecidos y seis heridos.

#Atención El gimnasta olímpico Jossimar Calvo Moreno y su pareja sufrieron lesiones leves por el atentado de la noche del sábado contra una torre de energía en el anillo vial de Cúcuta. El vehículo del deportista quedó totalmente destrozado, confirmó Jairo Cadena, presidente de… pic.twitter.com/7wGiAwqtyD — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 7, 2025

Lee También

Finalmente, el director de la Policía, William Oswaldo Rincón Zambrano, calificó estos episodios como “ataques criminales y cobardes”. El alto oficial explicó que las primeras hipótesis apuntan a una retaliación del GAO Eln frente a acciones ofensivas de la Policía Nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.