Un hostigamiento contra unidades de la Policía se presentó en la tarde del domingo 7 de diciembre en el corregimiento El Limón, en zona rural de Chaparral, Tolima. El ataque habría sido ejecutado por las disidencias de las Farc, lo que encendió las alertas de las autoridades locales y departamentales por el riesgo que implica para la seguridad de la región.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, condenó de manera categórica lo ocurrido y calificó el hostigamiento como “un ataque directo a la tranquilidad de todo un territorio”. A su vez, la mandataria expresó preocupación por el regreso de episodios violentos que evocan momentos difíciles vividos décadas atrás en esa zona del país.

Matiz insistió en que estos grupos armados buscan imponer miedo entre los habitantes mediante acciones violentas y aseguró que “pretenden silenciar a la comunidad a punta de terror, pero no lo van a lograr”, reiterando la decisión oficial de mantener la institucionalidad y respaldar a la población civil.

#REGIONES Se registró un hostigamiento con ráfagas de fusil contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, ubicado en el municipio de Chaparral, Tolima. “El hostigamiento de la guerrilla contra nuestra Fuerza Pública en el corregimiento El Limón de Chaparral es un… pic.twitter.com/X6IcXhvDhk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 8, 2025

El hecho no produjo lesiones a civiles ni a miembros de la Policía y, según los primeros reportes, habría sido un hostigamiento de pocos minutos. Las autoridades aún intentan precisar si las disidencias de las Farc —con presencia en el sur del Tolima a través de los frentes Joaquín González e Ismael Ruiz— estarían detrás de esta acción.

