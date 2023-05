El pasado lunes, Vicky Dávila expresó la sorpresa que se llevó luego de que por un pequeño pan que compró en la cadena Tostao’ le cobraran 5.500 pesos, una cifra que le pareció altísima, pues la comparó con lo que valía hace unos años.

Este pancito costó en Tostao 5.500 pesos. Me impactó porque antes un pan de ese tamaño podía costar, hace años, 100 pesos. Obvio, hoy no. Pero alguien que gane un salario mínimo sencillamente no lo puede comprar, es un lujo. Si el pan está caro hay hambre en los sectores más… pic.twitter.com/uUvXFkNml7

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) May 8, 2023