El primero de mayo es una fecha especial para los trabajadores del mundo y su conmemoración comprende eventos, como las diferentes marchas que se dan en varias ciudades del planeta.

Justamente, en Colombia hubo movilizaciones durante el lunes festivo que transcurrieron con tranquilidad en las calles del país. Eso sí, el presidente Gustavo Petro se tomó un balcón de la Casa de Nariño, lugar desde el que pronunció un discurso enfocado a los trabajadores del país y que dejó varias frases bastante llamativas.

Por su parte, Francia Márquez, vicepresidente de la Nación, también dio un discurso en Cali que muchos piensan es controversial, pues en medio de sus palabras arengó a la primera línea:

“No me da miedo decir aquí: ‘que viva la ‘primera línea’. A muchos de ellos los asesinaron, les sacaron los ojos, los encarcelaron y el pueblo hoy les dice estamos con ustedes y no los olvidamos. Por eso, cuando caminé con ellos me pedían educación y la reforma tributaria que se aprobó va dirigida a ese objetivo”, expresó Márquez.