Francia Márquez se ha destacado en los últimos días por soltar declaraciones que causan controversia en el país, como cuando dijo que iba a seguir viajando en helicóptero, por las amenazas que tiene en su contra. Incluso, a la vicepresidenta le sacaron hasta canción por eso y ha sido blanco de muchas críticas por una actitud que es considerada algo arrogante de su parte.

Ahora, en el marco de las marchas convocadas por el Día del Trabajo este primero de mayo, la vicepresidenta apareció en una tarima hablándoles a sus seguidores y con micrófono en mano salió con una frase que dejó sorprendidos a muchos, pues reconoció públicamente su admiración por el grupo que causó desmanes en el Paro Nacional.

Francia Márquez soltó frase sobre la ‘primera línea’ en marchas

“No me da miedo decir aquí: ‘que viva la ‘primera línea’. A muchos de ellos los asesinaron, les sacaron los ojos, los encarcelaron y el pueblo hoy les dice estamos con ustedes y no los olvidamos. Por eso, cuando caminé con ellos me pedían educación y la reforma tributaria que se aprobó va dirigida a ese objetivo”, dijo la vicepresidenta.

Además, reconoció los retos que ha tenido el Gobierno Nacional cuando empezó su mandato y sacó pecho por un logro que ella ha liderado: “A nuestro presidente al llegar le ha tocado pararse duro porque encontramos la corrupción en la educación, en la salud, en cada esquina de las instituciones del Estado. Hoy me alegra entregar las tierras a los campesinos que fueron expropiadas a los narcos”.