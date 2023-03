Desde hace unos días, la vicepresidenta Francia Márquez ha sido muy criticada porque para llegar a su casa en Dapa, exclusivo sector a las afueras de Cali, utiliza un helicóptero del Estado. La mandataria explicó que lo hace por motivos de seguridad y no por un capricho, aunque eso implique que a algunos no les guste.

“El fin de semana fui y subí en helicóptero, y hoy me vine y salí en helicóptero. Y voy a seguir las veces que vaya, voy a ir en helicóptero, les guste a la élite colombiana o no”, fue lo que dijo Márquez en entrevista con Semana.

Tal fue la repercusión de esas declaraciones, que a la vicepresidenta le sacaron una canción y todo tipo de memes en redes sociales. De hecho, se filtró un video de un músico que le compuso un tema de salsa choke, género característico del Pacífico colombiano.

De acuerdo con la revista, el compositor Manu Victoria, reconocido artista vallecaucano, decidió componerle una canción a la vicepresidenta con uno de los fragmentos de la entrevista en el que habla de sus viajes en helicóptero.

Muy buena esta canción!

“EL HELICOPTERO”

De Francia Marquez! No he parado de reír! “El Fin de semana fui, y subí en elicotero” “El Fin de semana fui, y subí en elicotero” “Y hoy y hoy me vine y salí en helicoctero” ManuVictoria!

Canción que le crearon a Francia Márquez

“Ayer fui. El fin de semana fui y subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero”, se escucha a Márquez en la canción repitiendo esa frase varias veces. Además, de fondo se oye a una voz masculina que dice “sabroso”.

El tema es tan pegajoso que hasta tiene un coro bastante particular: “Viajar en carro blindado no quiero, en colectivo o en buseta me mareo, me monto en bicicleta sí que menos, pero en helicóptero sí voy, sí voy […]”.