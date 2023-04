Jaime Bayly así lo consignó en una explosiva entrevista con Vicky Dávila, periodista de la revista Semana, donde también opinó del revolcón ministerial en el gabinete del presidente Gustavo Petro, y lanzó fuertes críticas en contra del exmandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos.

La comunicadora le preguntó al escritor y periodista peruano sobre qué opinaba de la vicepresidenta de Colombia Francia Márquez, muy cuestionada por sus costosos viajes en helicóptero a su casa en Dapa, zona rural de Cali, Valle del Cauca.

“Francia Márquez se convirtió en un símbolo en la campaña presidencial y fue la fórmula vicepresidencial de Petro. ¿Hoy cómo la ve?”, fue el interrogante que Dávila le lanzó a su colega, gran opinador de temas políticos de la región.

Justamente, Bayly tocó el tema del helicóptero de la vicepresidenta y aseguró que con sus actitudes referentes al tema Francia Márquez estaría cometiendo el mismo error que él siempre le ha cuestionado al presidente Gustavo Petro.

Asimismo, el periodista peruano, que ‘destruyó’ a la primera dama de la Nación en un posible escenario de candidatura presidencial para 2026, sostiene que es un falla que la vicepresidenta crea que los dineros públicos se usan para beneficio privado: “[…] Y crea entonces que, como le resulta peligroso o incómodo ir del aeropuerto a su casa, entonces es mejor que vaya en helicóptero”.

Además, Bayly hizo énfasis en que los viajes de Francia Márquez en helicóptero son un duro golpe al bolsillo de los colombianos: “Eso cuesta. Ese es un gasto lujoso. Y está entonces en contradicción abierta con su discurso político de toda su vida. Yo le recomiendo humildad. Por lo tanto, le recomiendo austeridad”.

“Que se baje del helicóptero, por supuesto”, respondió a la pregunta sobre si cree que la vicepresidenta deba cancelar ese medio de transporte para trasladarse a su lugar de residencia.

Sobre su opinión acerca del riesgo que para la vicepresidenta podría representar el hecho de no viajar en este tipo de aeronaves, dijo lo siguiente:

“La vida de todo político y no solo en Colombia está en riesgo. Si uno tiene miedo, entonces no entres en política. Si vas a entrar en política, para desplazarte en autos blindados y en helicóptero, y en aviones privados, entonces no entres en política”.

Por último, se refirió a la percepción que tiene la vicepresidenta sobre temas raciales relacionados con su cargo político de envergadura.

“Lo que me lleva a otro tema y es que no tiene sentido votar por alguien porque es indígena, negro, mujer, gay, transexual. Eso no tiene sentido. Recuerdo a Evo Morales. La gente decía: ‘Pobrecito Evo, hay que votar por él porque es indígena’. […] Cuando la señora [Francia Márquez] agita la carta racial, como Evo, a mí me parece que hacen trampa”, terminó.