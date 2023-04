En el barrio el Retiro, ubicado en la comuna 15 al oriente de Cali, puntualmente en la calle 53 con carrera 39B, una joven de 17 años, quien es sobrina de la vicepresidenta Francia Márquez, fue una de las dos personas heridas con arma de fuego.

(Vea también: “Vuelos de Francia Márquez también fueron a Cartagena”: Cabal, con hélice encendida)

La menor habría sido víctima de una bala perdida por cuenta de la disputa de dos bandas delincuenciales del sector, según investigación de las autoridades.

“Me llegó una paciente menor de edad remitida de un hospital periférico con una herida con arma de fuego en el tórax derecho. Fue recibida por nuestro departamento de emergenciología y cirugía y ellos realizan un procedimiento que es un tubo de tórax para drenar un EMO neurotórax, el cual en este momento ya fue drenado. La paciente se encuentra hospitalizada y su condición de salud es estable”.

Así explicó el galeno de la institución médica ubicada en el norte de la ciudad que atendió a la menor.

La Alcaldía de Cali definió un pago de $20.000.000 a la persona que brindé información concreta que permita dar con las personas responsables de este ataque en el que resultaron dos personas heridas.

“Hay hasta 20 millones de pesos que se ofrecen por parte de la Alcaldía como pago de información a aquellas personas que nos conduzcan a identificar al esclarecimiento del actor material e intelectual en este hecho”, sostuvo el general de la Policía Metropolitana de Cali, José Daniel Gualdrón.

¿Qué sucedió con la sobrina de Francia Márquez?

“A las 23:40 horas se presentó una confrontación entre dos estructuras delincuenciales: ‘La del hueco’ y ‘África’, donde una persona adulta resulta lesionada, y en ese cruce de disparos, desafortunadamente una bala perdida, que es hecho de investigación, resulta lesionada una señorita de 17 años Karen Vanessa Márquez Silva, que afortunadamente ya se encuentra estable y fuera de peligro”, explicó Gualdrón.

“Priorizamos este caso con nuestra Policía Judicial e Inteligencia, para poder capturar a estos delincuentes. Estamos trabajando en las investigaciones con todas las entrevistas y cámaras de seguridad para esclarecer el hecho”, complementó.

En su participación en el Congreso de la República sobre la discusión de la polémica reforma a la salud, La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, tras enterarse del atentado que padeció su familiar se expresó al respecto:

“Anoche mi sobrina sufrió un atentado y desde acá me pasé casi toda la noche llamando al centro de salud para que le hicieran un traslado por la gravedad de la lesión, por lo que esto amerita un compromiso de que la salud sea un derecho fundamental y que lo que prime no sea el negocio que se ha hecho”, manifestó la vicepresidenta.

Márquez finalizó su intervención afirmando que Colombia necesita un Gobierno de cambio, “por la justicia social, por la paz y por la dignidad del país”.

“El cambio y el compromiso fue devolverle la dignidad y la paz al pueblo colombiano y eso pasa por una discusión candente que hoy se da en el Congreso y es la reforma a la salud. Yo viniendo de territorios vulnerables he visto a los ciudadanos sufriendo por no tener acceso en condiciones dignas a salud. He visto a la cantidad de mujeres, hombres, colocando tutelas para que les autoricen un medicamento para que les autoricen una cirugía”, manifestó Márquez.