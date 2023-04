Si algo ha tenido Jaime Bayly en su carrera en los medios, es que no oculta sus posturas y pensamientos, sin importar los personajes o asunto que estén en discusión. Y cuando habla de Gustavo Petro, dejando marcadas sus diferencias, el inca es claro y no oculta las comparaciones con personajes de la política mundial y que motivan simpatía con los miembros del nuevo gabinete de ministros.

En una entrevista con Vicky Dávila, para la revista Semana, hubo un tema puntual que llamó la atención y fue la posibilidad de que el actual presidente de Colombia se quede en el poder, a pesar de que su periodo termina en 2026. Pues, el peruano habló de la constante comparación con Hugo Chávez y lo que puede pasar a futuro con Nicolás Maduro.

Jaime Bayly dijo que Gustavo Petro no se quedará en la presidencia de Colombia

La entrevista pasó por muchos escenarios y personajes, pero no hay dudas de que el tema central era la presidencia de Gustavo Petro y lo que puede venir a futuro. Ante esto, Dávila empezó preguntando por los ocho meses de presidencia de Petro, Bayly dijo que estaba preocupado y empezó la comparación con Hugo Chávez:

“Petro es un hombre inteligente, creo que es un demócrata, no creo que se vaya a convertir en un dictador chavista, no creo que vaya a cerrar el Congreso, que vaya a dinamitar la democracia, que vaya a confiscar periódicos o confiscar canales de televisión. Petro no es Chávez”.

Sobre la relación con Nicolás Maduro y el actual gobierno de Venezuela, el peruano cuestionó que Armando Benedetti sea el embajador de Colombia y que siempre le esté dando la razón y sonriendo al mandatario del vecino país. Pero, sobre todo, Bayly señaló que Petro no confronta a Maduro y van muchas visitas a Venezuela: “En ningún momento dice: aquí hay una dictadura, aquí se violan los derechos humanos”.

También hubo opiniones particulares de los ministros que salieron recientemente y de nombres puntuales como José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria y Carolina Corcho, pero el tema Petro-Chávez volvió a la conversación y la pregunta de Vicky Dávila fue directa: “¿Petro se va en el 2026 del poder o se queda?”. Jaime Bayly lo dijo claro:

“Se va… Estoy seguro”.

Aunque desde algún sector de la opinión se cree que eso no va a pasar y que habrá más periodos de Petro en el poder, el peruano afirmó que “la democracia colombiana es mucho más fuerte que los instintos autoritarios de Petro. Es decir, Colombia es una democracia robusta”. Y con esta premisa afirmó que lo que hay en el entorno de la política nacional da para pensar que no va a ocurrir lo de otros casos cercanos: “Colombia no ha tenido un Chávez ni un Maduro. No ha tenido un Fujimori ni un Pedro Castillo. No ha habido un Pinochet. Y no estoy comparando a Colombia con países europeos, lo estoy comparando con la región. Creo que Colombia tiene unas instituciones democráticas, incluyendo la prensa libre, que es fundamental”.

Bayly se mantuvo en criticar al presidente de Colombia por no condenar lo que se vive en países vecinos, pero se mantiene en que no se va a quedar en la presidencia. Recordando los recientes errores que reconoció el mismo Gustavo Petro con el cálculo de las pensiones y que también entran en la discusión de estos ocho meses:

“Él [Gustavo Petro] no ha sido un demócrata toda la vida. Pero yo no creo que Petro vaya a tener el poder y ya no lo tiene ahora, lo tiene cada vez más recortado, porque sus índices de desaprobación suben. Por otra parte, quiero creer que él no es un dictadorzuelo escondido y que su sueño no es perpetuarse en el poder”.

Para el peruano, el actual presidente de Colombia no va a llegar a tener el poder suficiente para tener mayorías en el Congreso que reformen la Constitución en busca de perpetuarse en el poder. Pero sí cree que es peligroso que se hable desde diferentes sectores de una Constituyente o algún acto que vaya en contra de la democracia y quienes tomas decisiones sobre las leyes, tal como ha pasado en Perú.

Después de un extenso ida y vuelta sobre varios puntos que no tocaban directamente la opción de que Gustavo Petro repita lo de Hugo Chávez o Nicolás Maduro, Vicky Dávila volvió a llevar la entrevista a las relaciones Colombia-Venezuela. Bayly dijo que ve de mala forma porque, según él, Gustavo Petro quiere cambiar a Nicolás Maduro:

“Petro piensa que él es tan inteligente, tan astuto, que va a poder convertir a Maduro en un demócrata. Eso es imposible. Maduro es un comunista ortodoxo, educado en La Habana… Maduro practica el terrorismo de Estado. Consiste en usar las armas de la República para masacrar a quienes no piensan como tú. Lo ha hecho todo el tiempo. Pero Petro cree que ese orangután, a ese gorila salvaje, lo va a convertir en un monito dócil, amaestrado”.

Y para cerrar el tema, Jaime Bayly dijo que Petro no trata con la oposición de Maduro en Venezuela y que termina siendo “colaboracionista” con lo que pasa en ese país y que de esa forma nunca llegarán elecciones en las que Nicolás maduro pierda y reconozca que le ganaron en las urnas el poder. Tal como lo había dicho recientemente con el tema de las mentiras.

Para quienes no tienen claro o no saben bien la postura que tiene Bayly, en la misma entrevista dijo: “Soy de derecha, pero de derecha liberal, libertaria”. Además, resaltó que ha tenido muchos problemas porque desde la izquierda lo ven mal y el centro le parece ‘tibio’.