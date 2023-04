El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, inesperadamente solicitó la renuncia de su equipo de ministros, lo que provocó el cambio de siete líderes en cargos importantes, como el Ministerio de Hacienda, Salud, Interior y Agricultura. Ahora hay nuevo gabinete ministerial.

La decisión del presidente Petro se sustentó con la intención de “configurar un gobierno para redoblar nuestra agenda de cambio social al servicio de las grandes mayorías de ciudadanos y pueblos de Colombia”, se lee en el comunicado emitido por la presidencia.

(Vea también: Lo que llevó a José Antonio Ocampo a salir del Gobierno; fue experto en apagar incendios)

Además, la razón tendría que ver con el rompimiento de coalición con los partidos tradicionales que le dieron la espalda a la reforma a la salud.

El cambio de planes es criticado por varias figuras y además fue predecido por Alejandro Gaviria, exministro de educación del “Gobierno del Cambio”.

“El primer año, él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan seis u ocho meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno y Petro empieza a tuitear como loco. Y básicamente ese es el conflicto que crea de manera permanente, la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada”, dijo Gaviria.

Pese a las críticas el gabinete ya está constituido, ya tiene caras nuevas, que llegan a encaminar al país por “el cambio”, que tanto recalca Petro y lleva como lema.

Estos son los nuevos perfiles que acompañarán al presidente Gustavo Petro en la planeación y la toma de las decisiones más importantes para el futuro de Colombia.

Quiénes forman parte del nuevo gabinete ministerial de Gustavo Petro

El primer nombre es Ricardo Bonilla, nuevo ministro de Hacienda, Bonilla, se ha desempeñado como director de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter), es economista con estudios en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y cuenta con estudios avanzados de la Universidad de Rennes, en Francia.

Bonilla es un viejo conocido del Gobierno actual, ya que fue secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá entre enero de 2012 y abril de 2015 y ha asesorado a Gustavo Petro, en diferentes temas económicos, como las pensiones.

(Vea también: “Si no fuera por Petro, dólar estaría en $ 3.700”: advierten que precio seguirá subiendo)

El encargado del Ministerio del Interior, es Luis Fernando Velasco, nacido en Popayán, Velasco es el actual consejero presidencial para las regiones y director encargado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Jhénifer Mojica Flórez, es la nueva ministra de Agricultura, Mojica es la actual directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras.

Es abogada y ha enfocado su trabajo en la protección de los derechos humanos. Fue subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y ha hecho parte, como abogada, de diversos procesos con la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

William Camargo Triana, ministro de Transporte Camargo, es el actual director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Es ingeniero de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especializado en transporte en la Universidad Nacional, y tiene una maestría en Planeación Urbana de la Universidad Javeriana.

Camargo Triana cuenta con experiencia en proyectos de movilidad sostenible, en planificación de proyectos viales, rurales, urbanos y regionales; en formulación, diseño, seguimiento e implementación de proyectos relacionados en ordenamiento territorial, planeación urbana y regional, transito, transporte, movilidad y Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT).

El ministerio de las TIC estará liderado por Mauricio Lizcano, actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Lizcano es abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en gerencia, gobierno y asuntos públicos de la Universidad Externado de Colombia, en asociación con la Universidad de Columbia.

Fue representante a la Cámara en el periodo 2006-2010 y senador de la República entre 2010 y 2018.

(Vea también: Verónica Alcocer suma millas y se pegará la rodadita con Gustavo Petro a España)

Entre su experiencia profesional se cuentan cargos, como secretario general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre 2004 y 2005; asesor de despacho del Ministerio de Comunicaciones, en 2003; consultor PNUD Ministerio del Interior y de Justicia, en 2003; y secretario de Tránsito de Manizales, en 2002; entre otros.

Ahora el Ministerio de Salud será presidido por un hombre, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien es médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario y cuenta con estudios profesionales en cirugía cardiovascular, en The Swedish Boardo of Health and Wellfare (Suecia), y cirugía cardiopediátrica, en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia).

Fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá, durante el periodo de Gustavo Petro. En esa misma administración fue secretario distrital entre 2013 y 2014.

En su trayectoria política, Jaramillo fue representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004 y 2009-2010) y se desempeñó como gobernador del Tolima, nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas.

Estos son los nuevos perfiles que acompañarán al presidente Gustavo Petro en la planeación y la toma de las decisiones más importantes para el futuro de Colombia.

En este momento, cada uno de ellos deberá actualizarse del desarrollo de uno de los cambios que se quieren efectuar, (reformas, leyes) para tomar las riendas de su ministerio.

En este momento cada uno de ellos deberá realizar el empalme de su ministerio, conocer su equipo de trabajo, unificarlo, trazar la hoja de ruta que ya avanza dentro de reformas y nuevas leyes para tomar, entonces, las riendas de su ministerio.