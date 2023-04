Alejandro Gaviria tomó partido sobre la noticia de interés nacional que tiene que ver con la salida de siete ministros del gabinete del presidente de Colombia Gustavo Petro.

Esta acción del mandatario nacional la vaticinó el exminstro de Educación en una premonitoria entrevista con ‘Juanpis’ González:

“El primer año nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar. Pasan 6 u 8 meses y no pasa mucho, se le desbarata el Gobierno y Petro empieza a tuitear como loco. Básicamente, crea un conflicto de manera permanente y la agenda del país gira en torno al Twitter de Petro y no se hace nada”, dijo Gaviria en su momento en entrevista con el comediante.