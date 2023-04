El dólar en Colombia tuvo una de sus mejores semanas en lo que va corrido del año. Este viernes 28 de abril, la divisa estadounidense cerró la jornada al alza y con una diferencia de $ 40 por encima del precio que se registró el día anterior.

En ese sentido, la moneda tocó un máximo en el país de $ 4.717 y un mínimo de $ 4.613; mientras que, en promedio, se cotizó sobre los $ 4.669. Y es que en el inicio de la semana, el pasado lunes 24 de abril, el dólar habría sufrido una fuerte caída, tanto así, que su valor se encontraba por debajo de los $ 4.500.

La tendencia, hasta ese lunes, era a la baja hasta que el presidente Gustavo Petro decidió hacer un anuncio que terminó disparando al dólar casi que $ 200, en menos de una semana. El mandatario sorprendió y decidió relevar a 7 de sus ministros.

Su decisión hizo que el peso colombiano, que venía siendo una de las monedas más fuerte ante el dólar en América Latina, se devaluara rápidamente, pese a que en Estados Unidos cayó la inflación y el crecimiento del PIB en Europa, logrando esquivar la recesión que se venía hablando desde hace varios meses.

Con este panorama, varios expertos consultados por la revista Semana analizaron la situación del remezón en el gabinete de Petro y cómo afectó al peso frente a la divisa estadounidense. Incluso, uno de ellos indicó que de no ser por el anuncio del presidente, que ya tiene fecha para presentar a sus nuevos ministros, el dólar estaría hoy en $ 3.700.

El analista de mercados y asesor financiero Andrés Moreno, señaló lo siguiente:

“Petro parece ser una persona que no le interesa la confianza inversionista, que maneja un lenguaje muy ofuscado, un lenguaje muy agresivo en redes. No entiende la diplomacia y está impulsando unas reformas que no sirven para nada de lo que realmente necesita el país y pues estar peleando con el gabinete, cambiando gente que dice que no le sirve, pues genera incertidumbre. Si no fuera por Petro, el dólar sí estaría por ahí en 3.700 pesos, con Petro está mil pesos arriba, por eso la inflación, por eso la devaluación, Petro le imprime una prima de riesgo muy alta a Colombia y eso es lo que estamos asumiendo”, explicó.