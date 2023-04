Este viernes 28 de abril el presidente Gustavo Petro dio el discurso de clausura en la edición número 16 del Congreso Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), en Cartagena.

En su discurso, aseguró que el sistema pensional actual de Colombia no cumplió con el propósito de cobertura universal en el país y que es necesario hacer un cambio mediante el proyecto de ley de reforma pensional “Cambio por la vejez”, que fue radicado ante el Congreso de la República en marzo de 2023.

Entre otros temas, mandatario indicó que con el modelo actual, los más pobres no se pueden pensionar, los más pobres no tienen pensión, el campesino cafetero no tiene pensión. No hay campesino que tenga pensión. Y en las ciudades son poquísimos los pensionados en los barrios populares”, manifestó.

“Aquí fue donde yo hice un mal cálculo en campaña, porque mi primer pensamiento cuando vi estas cifras fue ‘Si parte de las cotizaciones van del RAIS a Colpensiones, de manera ordenada, a través de una ley, bajo el sistema de pilares, esta platica se deja de trasladar y darle medio salario mínimo a dos millones de personas”, compartió el presidente. “Ese fue mi criterio, es más, aún lo tengo en la cabeza, lo que pasa es que se me despiporró”.

Los cuatro pilares fundamentales del proyecto de ley de reforma pensional a los que hizo referencia Petro son: solidario, semicontributivo, contributivo y ahorro voluntario. El pilar solidario se aplicaría a todos los mayores de 65 años en el país y cobijaría a 2,596,098 de personas, que corresponden a la población vulnerable. A esta población se les otorgará una renta de $223,800, equivalente al umbral de pobreza extrema proyectado para el 2024.

Adicionalmente, bajo la reforma, se asignaría una renta vitalicia a las personas que no pudieron pensionarse, pero que tienen semanas cotizadas en Colpensiones o ahorros en su cuenta individual de una Administradora de los Fondos de Pensiones (AFP).

El próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el presidente Gustavo Petro hará un nuevo balconazo a las 10:00 a.m., en el que hablará, entre otros asuntos, sobre el proyecto de reforma pensional “Cambio por la vejez”. “¡Buscamos que todas y todos puedan tener una vejez digna! Tu Gobierno te necesita, con tu apoyo podemos garantizar una renta básica de jubilación a 2,5 millones de adultos mayores sin posibilidad de pensión e implementar un sistema más equitativo”, se lee en las publicaciones de Twitter de la Presidencia.