Aunque se creía que el presidente Petro no iba a llegar a la clausura del Congreso anual de Asofondos, finalmente lo hizo y cerca de las 5:00 p. m. empezó un discurso con el que quiso persuadir a las personas que están en contra de la reforma pensional que tramitó su Gobierno.

El presidente aprovechó el espacio en este evento del gremio que agrupa a los cuatro fondos privados de pensiones que hay en Colombia (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia), para respaldar el cambio que quiere hacer con este proyecto y que tocaría a todos los trabajadores que ahorran en los Administradoras de Fondo de Pensión (AFP).

El primer mandatario aseguró al revisar las cifras del portafolio que hay en estas empresas, una gran parte de las inversiones están en fondos de capital privado, que están financiando capital foráneo. “Los fondos privados ya no financian a la Nación. Estamos perdiendo oportunidades de crecimiento nacional. Este es el sistema pensional”, aseguró.

Esto significa, según sus palabras, que el dinero está siendo administrado de una forma en la que apoyan otros proyectos, pero no los nacionales. De hecho, alertó a las personas que están ahorrando para su pensión: “Se están llevando el ‘stock’ [el ahorro], y Colpensiones al coger el ‘stock’ lo vuelve corriente, no ahorro, y con eso paga a los pensionados que tiene que pagar en ese momento, y esto es un problema que se está agrandando”.

Sobre el modelo actual, Gustavo Petro fue enfático y ratificó que no es lo que él desea, pues no está sucediendo lo que se presupuestó hace 30 años, que fue cuando se aprobó el modelo de pensiones actual y con el que muchas personas están pensionadas o esperan estarlo en unos años.

“Tengo todos los ingresos del sistema, Colpensiones y Rais (Régimen de Ahorro Individual) sumados, los ingresos para 2021 son 37 billones de pesos, 12 billones de pesos de Colpensiones y 34 billones de pesos del Rais, y en los gastos para ambos me da 37,4 billones de pesos, dos cifras casi iguales, el sistema ya no da, ya no sirve”, aseguró.

Según dijo, desde que radicaron el proyecto en el Congreso, que fue hace un mes, el debate dejó de ser gubernamental y pasó a ser legislativo. Sin embargo, como la reforma a la salud ha hecho que los congresistas se centren en ella, no se ha podido avanzar en este tema que también es prioridad para él y su gabinete.

Asofondos también planteó su posición frente a los cambios que quieren hacer y, ratificando lo que habían dicho semanas atrás, expresaron su preocupación.

“Nos preocupa que el proyecto propuesto como está no tendrá capacidad de ahorrar, y por el contrario, disminuirá el ahorro previsional y también el ahorro macroeconómico que tanto necesitan nuestras empresas para invertir y generar empleo formal”, dijo Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.

No obstante, este gremio también ha señalado que están de acuerdo con varios aspectos como unificar un solo sistema de los dos regímenes, la ampliación del pilar solidario, (que daría mayor una mayor cobertura a los adultos mayores por debajo de la línea de pobreza), la eliminación de los subsidios a las altas pensiones y la creación de un pilar semicontributivo, pero que este debería “comenzar a operar desde el momento de la actual edad de jubilación”.