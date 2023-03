El Ministerio de Trabajo ya presentó ante el Congreso el proyecto de reforma a las pensiones, cuya gran propuesta es que millones de trabajadores que cotizan su pensión en los fondos privados deberán hacerlo obligatoriamente en Colpensiones.

La reforma pensional se compone de cuatro pilares, mediante los cuales se busca garantizar a la población mayor una vejez digna a pesar de no cumplir con las condiciones para pensionarse.

Uno de los pilares es el solidario, el cual entregaría una renta mensual de 223.0000 pesos a los adultos mayores de 65 años, que no reciben pensión y están en condición de pobreza o vulnerabilidad. Puntos como ese preocupan a los fondos privados, que emitieron nuevos cuestionamientos.

El gremio que agrupa a las cuatro administradoras de fondos de pensiones (AFP), presentó sus reparos sobre el articulado de la reforma pensional que construyó el Gobierno de Gustavo Petro.

Según detalló Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, los jóvenes serían “los grandes perjudicados” del proyecto que radicó el Ministerio de Trabajo, pues considera que no está pensando a largo plazo.

“Cada vez hay menos jóvenes que cotizan para pagar las pensiones de los adultos mayores y cuando los jóvenes de hoy sean adultos mayores, no habrá suficientes jóvenes para que les paguen a ellos sus pensiones, o sea, no habrá plata y no habrá jóvenes”, comentó.