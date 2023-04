Aunque hasta el mismo presidente ha vociferado que la reforma pensional planteada no va a subir la edad de pensión, quienes la han estudiado aseguran que sí lo hará, al menos en unos años o para algunas personas.

Santiago Montenegro, presidente del gremio de los fondos privados (Asofondos), explicó el análisis que han hecho las diferentes AFP de esta propuesta en la que miles de personas dejarían de estar afiliadas en el régimen pensional en el que están actualmente y pasarían a Colpensiones.

Él ha explicado en varias oportunidades en qué no están de acuerdo desde Asofondos, pero esta vez fue más profundo y explicó que dentro de un cambio bueno, podría haber una consecuencia negativa.

La idea fue sobre el Pilar Semicontributivo, uno con el que sorprendió (para bien) el Gobierno dentro de su reforma. El presidente de Asofondos lo explicó así, pues algo que ya sucede: “Son unos Beps, que nosotros los hemos llamado los Beps mejorados, que son producto del ahorro, que aquellos que no alcanzan a jubilarse, producto del ahorro se arman esos Beps, más un subsidio”, dijo en La República.

No obstante, les encontró un problema que los cambiaría mucho a lo que sucede actualmente. “El problema que vemos es que solo lo dan a los 65 años, entonces es una cosa un poco paradójica, porque es como aumentar la edad de pensión, pero no para aquellos que tienen más plata, que son los que se jubilan, sino que es para los más pobres, que son los que no alcanzan a jubilarse”, explicó Montenegro.

Además de esto, Asofondos le dará al Gobierno una idea. “Si quieren dejar el umbral de tres o un salario mínimo, que eso ahorre en igualdad de condiciones, que haya AFP públicas, puede ser una o dos, y que los fondos de pensiones sigan operando y sigan administrando estos recursos y que la gente pueda escoger dónde tener la plata, si en un fondo público o en un fondo privado, operando bajo las mismas reglas de juego, el mismo régimen de inversión. Que si se va a dar el subsidio que se lo den en el momento solo de la jubilación, dependiendo de la plata que tenga el Gobierno, porque ese subsidio no debe salir de las cotizaciones”, dijo.

Edad pensional en Colombia podría cambiar en unos años

La posición de Asofondos es que con esta reforma pensional, el dinero que cotizan los trabajadores mes a mes no se ahorra, lo que sería un problema. “Si la reforma no ahorra y las cotizaciones solo se van a un régimen de prima media, eso es inviable”, explicó.

Montenegro explicó que “para disminuir esa inviabilidad toca ajustar parámetros, osea reducir beneficios, entonces ahí se hace más urgente subir la edad y aumentar las cotizaciones”.

En al actualidad, las mujeres se pensionan a los 57 años, mientras que los hombres a los 62, pero desde Asofondos dicen que “en un régimen de reparto o de prima media se hace más necesario ajustar esos parámetros, si el sistema está basado en la capitalización esos ajustes no hay que hacerlos o son menores, por la capitalización misma, los recursos crecen a lo largo del tiempo”.