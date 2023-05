El popular periodista peruano Jaime Bayly, quien ha sido un fuerte crítico del actual Gobierno liderado por Gustavo Petro, se encuentra en Bogotá, Colombia, promocionando su nueva novela ‘Los genios, que habla de la histórica pelea entre Gabo y Mario Vargas Llosa’, en el marco de la Feria del Libro 2023.

En su visita y en diálogo con la revista Semana, el comunicador habló de diferentes temas y le tiró, por ejemplo, a la vicepresidenta Francia Márquez, como también habló del expresidente Juan Manuel Santos y de la coyuntura que actualmente vive Colombia con el mandatario Gustavo Petro, de quien aseguró que su periodo solo iría hasta 2026.

Uno de los temas que abordó Bayly, en entrevista con su colega Vicky Dávila, tuvo que ver con el aumento de hectáreas de coca en Colombia, que, según la ONU, es el país que mayor producto de cocaína exporta en el mundo.

Aunque en un principio el peruano se refirió qué soluciones podrían haber para detener la producción de esta droga en el país y hasta expuso varios ejemplos, terminó confesando detalles íntimos de su vida que, por supuesto, no pasaron desapercibidos.

“Me gustaría que viniera la libertad. En el tema de las drogas estoy mucho más cerca de Petro que de Uribe.

A dos libertades. Vamos a decir que soy un campesino. Yo compro este pedazo de tierra, invierto mi plata, tú y yo creemos en la propiedad privada, yo quiero sembrar hoja de coca, ¿por qué? Porque es rentable, porque pagan mejor que el café, déjame, yo quiero. Te dicen: no, vas a contaminar, vas a envenenar a los jóvenes, los vas a convertir en adictos. Yo no creo en esa monserga. Yo creo que si ese es tu pedazo de tierra, tú haces ahí con tu cultivo lo que tu quieras. Si quieres sembrar hoja, siembra hoja de coca. Esa es la primera libertad. No me gusta la idea de que venga una avioneta de la DEA a tirarte veneno y a destruir tu cultivo. ¿Por qué? Esa es una agresión a mi propiedad privada. Luego hay una segunda libertad que es sagrada. Que es la libertad de cada adulto de consumir, de intoxicarse, de envenenarse, de jugar con su estado de ánimo como le dé la gana. Y todos consumimos algo, todos”.