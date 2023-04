En el marco del primer debate de la reforma a la salud, que se llevó a cabo este martes 25 de abril en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, se dio un nuevo enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y la periodista Vicky Dávila por los costos reales que implica ejecutar el proyecto de ley en caso de ser aprobado.

Todo comenzó con un informe que publicó Semana, el cual indica y desglosa que la reforma a la salud le costará al país más de 113 billones de pesos durante los próximos 10 años.

De hecho, la periodista hizo énfasis en que la revista conoció los datos a través de un derecho de petición que el viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, Gonzalo Hernández, le respondió al senador del Partido Liberal, Alejandro Chacón.

“La reforma a la salud de Carolina Corcho le costará al país más de 113 billones de pesos en 10 años, según el Ministerio de Hacienda“, escribió la comunicadora en la red social.

Ante la publicación de las cifras, el jefe de Estado no se quedó callado y le contestó a Dávila, vía Twitter, señalando que “el artículo es una mentira” y solicitándole a la periodista que “haga bien las cuentas”

No obstante, la pelea no quedó ahí ya que Vicky Dávila le contestó a Petro que los cuadros publicados en el informe salieron de una fuente del Gobierno, específicamente, del Ministerio de Hacienda.

“Presidente Gustavo Petro, si es una mentira, lo es del Ministerio de Hacienda de su Gobierno… Esta es la respuesta que le dieron a un derecho de petición del congresista Alejandro Carlos Chacón. Esta firmado por un viceministro suyo, Gonzalo Hernández . Quedo atenta“, escribió.

La reconocida periodista finalizó diciendo que el presidente “no ha comprendido que el documento” no es de ella, sino de la cartera de Hacienda. Recalcando que “no ha hecho cálculos ni cuadros” con base a la reforma a la salud.

