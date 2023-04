Este martes 25 de abril, el Partido Conservador anunció que no apoyará la reforma a la salud, la cual se está debatiendo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Gerardo Yepes, representante del partido, fue quien comunicó la decisión en plena discusión en el Congreso de la República, asegurando que fue una determinación de bancada.

“Hoy el partido Conservador ha manifestado que no apoya la reforma a la salud, es una manifestación tomada en bancada, dijo Yepes en primer lugar.

Sin embargo, el congresista fue claro al decir que la elección que tomó el partido no es consecuente con lo que habían firmado; razón por la cual, prefiere aparatarse de la votación.

“Uno tiene que tener coherencia con lo que piensa y lo que hace… Tengo que ser coherente que firmé una ponencia y no me queda bien dar un voto negativo a lo que yo firmé. He tomado la determinación de no participar de esta votación”, precisó.

Reforma a la salud: partidos políticos en contra del proyecto

La determinación del Partido Conservador le cae al Gobierno Petro, y en especial a la ministra Carolina Corcho, como un portazo en la cara, teniendo en cuenta que cada vez son más los partidos que le han dado la espalda al proyecto de ley.

Y es que cabe recordar que, además del Centro Democrático, el Partido de la U y el Partido Liberal también han manifestado su disgusto con el texto que promete darle un revolcón al sistema de salud en el país.