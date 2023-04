Parece que el Eln anda repartiendo chistes de muy mal gusto en las redes sociales del comandante que lidera a esa guerrilla, alias ‘Antonio García’, después de las serias amenazas que lanzó contra las periodistas Vicky Dávila y María Alejandra Villamizar, a las que señaló por una columna de opinión que se hizo sobre ese grupo armado.

García concedió una entrevista a la periodista Vanessa de la Torre en El País América, en la que se refirió a los señalamientos que hizo contra las dos comunicadoras, algo que él sin avergonzarse insinuó que se trató de una broma, que hizo atemorizar a Dávila, Villamizar y sus respectivas familias.

Eln se pronuncia sobre amenazas contra Vicky Dávila y María Alejandra Villamizar

“Lo que escribí en las redes sociales fue una mamadera de gallo, me gusta escribir así. Con ambas he tenido comunicación en otros momentos y ambas saben cómo me comunico. Todo mundo sabe cómo es Vicky y me pareció gracioso decir que se estaba subiendo a la cabeza de María Alejandra. Eso no es una ofensa, menos una amenaza, es un decir”, señaló García en la entrevista.

Posteriormente, el comandante del Eln volvió a lanzar una indirecta contra la periodista María Alejandra Villamizar y, sin sonrojarse, pidió a la opinión pública no ser tan trascendentales con sus intimidaciones.

“Las amenazas son lo más estúpido que puede existir desde el punto de vista militar y comunicacional, por eso jamás las uso. Yo podría decir que María Alejandra deseaba que yo me muriera; por eso le decía que luego le podía hacer falta. Eso fue todo, que aburrido cuando la gente es tan seria o complicada”, indicó en el citado medio.

Finalmente, aunque De la Torre lo cuestionó sobre lo que realmente pareció una amenaza, García aseguró que considerará cambiar su forma de expresarse: “Está bien, seguro habrá otra gente que considera lo contrario. Me tocaría escribir de manera seria y me volvería aburrido; tendría que cambiar de ropa, con el problema que esa ropa es mi piel, y no puede cambiarse”.