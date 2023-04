“¿A quién representa Otty Patiño en la mesa de negociación: al Eln o a los colombianos?”, se preguntó, molesto, el periodista Juan Eduardo Espinosa, de Caracol Radio, después de que esa emisora entrevistara el jefe del equipo negociador del Gobierno en las tratativas de paz que adelanta con esa guerrilla.

La razón de la molestia del comunicador, y de buena parte del país, es que quedó claro que Patiño no se equivocó este lunes cuando les dijo a varios periodistas que “de pronto es así” cuando le preguntaron si el Eln recluta niños para sus filas.

Eso produjo un primer remezón en el país, pero este martes, cuando le volvieron a preguntar, se ratificó en sus afirmaciones, en una actitud que fue calificada por muchos como “cínica” y alineada con lo que siempre ha sostenido el actual jefe de esa guerrilla, alias ‘Antonio García’.

“No sé si los recluta [a los niños] de manera forzada, la verdad. Creo que, desde el Eln, creo, pero no tengo constancia de eso, creo que en las filas del Eln hay menores, y una de las cuestiones interesantes, importantes, que debe hacer en la próxima ronda es mirar a ver la desvinculación de menores”, dijo Patiño en la emisora.

Después, repitió una de las explicaciones que ha dado esa guerrilla sobre la manera en que se lleva a los niños para la guerra. “Hay mucha gente que, por distintos motivos, muchos niños menores de 18, ingresan o pueden haber ingresado a las filas del Eln. Pero digamos ya un reclutamiento forzoso, no lo sé. La verdad”.

“Por supuesto, podemos creer que hay una situación de violencia intrafamiliar, de abandono, [y] los niños corren a la guerrilla y la guerrilla en determinado momento los acoge, pues no podría hablarse exactamente de reclutamiento forzado, aunque no es un reclutamiento deseable”, agregó en el mismo medio.

En sus confusas declaraciones, Patiño añadió: “Yo nunca he dicho que el Eln no ha reclutado menores. A mí no me consta, simplemente. No estoy allá en las filas del Eln. No tengo evidencias en ese sentido. No puedo afirmar ese tipo de cosas. Como negociador con la guerrilla del Eln, no tengo evidencia en ese sentido”.

En la emisora le recordaron a Patiño el informe de la Comisión de la Verdad, que dedica al reclutamiento forzado de niños el capítulo ‘No es un mal menor’, en el que quedó consignado que entre 1990 y 2017 el Eln reclutó a 1.392 menores, y el ICBF ha informado que en los últimos cuatro años 400 niños han sido reclutados, de los cuales el 38 % sería por el Eln.

“Que haya reclutado menores, he dicho de que sí es cierto. De que ese reclutamiento haya sido forzoso, no me consta”, insistió. “Es probable que no todos, algunos hayan llegado allá por voluntad propia y seguramente, el hecho de haber sido admitidos de alguna manera es un abuso con esos menores”.