Este martes, la red social suspendió la cuenta oficial del cabecilla del Eln luego de los trinos que publicó amenazando a las dos periodistas después de que Villamizar publicara una columna en El País titulada ‘Nadie es eterno en el mundo’.

(Vea también: “Dios le pague”: Vicky Dávila confía en que Petro la va a cuidar luego de amenazas del Eln)

El escrito, en el que la comunicadora le exigía al Gobierno de Gustavo Petro hacer una oferta generosa a la guerrilla para que entendiera que ya era hora de dejar las armas, despertó escozor en el comandante del Eln, quien reaccionó en su cuenta de Twitter.

Los directos señalamientos fueron rechazados no solo por ambas periodistas, incluso el presidente reaccionó y pidió que se les garantizara completa seguridad a ambas.

Todo parece indicar que lo que más molestó a alias ‘Antonio García’ fue el cierre de su cuenta, pues en las últimas horas publicó un comunicado en el portal web de la guerrilla, en el que intentó explicar qué fue lo que supuestamente quiso decirles a Dávila y Villamizar.

Después de volver a escribir parte de los mensajes que les dedicó a las comunicadoras, ‘Antonio García’ aseguró que no las amenazó, sino que usó un discurso “simbólico e imaginativo” para dar su opinión.

Pero allí no quedó todo, pues hizo referencia a la broma y la ironía, la cual debe ser usada con cuidado, según explicó.

“El mundo fuera otro si Cervantes no hubiese escrito a ‘Don Quijote’, el origen del mundo de la Novela. Incluso la poesía también tiene sus planos, que no son la realidad misma, sino que la crea y la recrea, la hace distinta, sin negarla”, se lee en el texto.

Lee También

El comandante del grupo armado dijo que la frase en la que le dijo a Villamizar “sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder, después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver”, sacada de una canción de Darío Gómez —cantante favorito de la periodista—, la usó solo porque el artista le gustaba a la comunicadora.

“Si me hubiese dicho que le gustaba Ricardo Arjona, Eros Ramazzotti, Elton John u Juan Luis Guerra, hubiese salido de pronto mejor. No me dio esa oportunidad, pues no me gusta la música de despecho, pero la respeto”, agregó alias ‘Antonio García’.