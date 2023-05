La inflación y la disparada en los precios de los alimentos es un fenómeno que tiene preocupados a los colombianos, ya que la plata cada vez alcanza menos, como lo evidenció este lunes ocho de abril la directora de Semana.

A través de su cuenta de Twitter, Vicky Dávila expresó la sorpresa que se llevó luego de que por un pequeño pan que compró en la cadena Tostao’ le cobraran 5.500 pesos, una cifra que le pareció altísima si se le compara con lo que valía el mismo producto hace unos años.

“Este pancito costó en Tostao 5.500 pesos. Me impactó porque antes un pan de ese tamaño podía costar, hace años, 100 pesos. Obvio, hoy no. Pero alguien que gane un salario mínimo sencillamente no lo puede comprar, es un lujo. Si el pan está caro hay hambre en los sectores más pobres”, trinó la periodista.