El atentado al exconcejal Luis Naranjo en Saravena (Arauca) encendió una nueva alerta sobre los mecanismos de seguridad no solo para el hombre que representó al Centro Democrático sino para la comunidad.

Precisamente, en medio de las imágenes que mostraron cómo quedó el carro por la balacera después de una emboscada, se divulgaron algunos detalles y se hicieron exigencias muy puntuales.

¿Cómo está el exconcejal de Centro Democrático por atentado Arauca?

El Centro Democrático rechazó en un comunicado de manera categórica el atentado perpetrado contra el exconcejal Luis Naranjo en el municipio de Saravena, pero confirmó que el hombre salió ileso.

Sin embargo, indicó que “dos de sus escoltas resultaron gravemente heridos al proteger su vida durante el ataque”, por lo que el partido expuso su preocupación por la situación en Arauca.

“Este hecho se suma a los tres atentados previos e innumerables amenazas de muerte que ha sufrido el exconcejal quien se ve obligado a recibir en un perímetro de seguridad en el centro de Saravena junto a otros funcionarios y líderes políticos tras ser declarado objetivo militar por el Eln”, señaló.

El tema abrió paso para poner sobre la mesa una realidad por la que hizo un fuerte llamado al Gobierno, en medio del comunicado de este martes 20 de septiembre de 2025.

⚠️ATENCIÓN COMUNICADO DE PRENSA El Centro Democrático rechaza de manera categórica el atentado perpetrado contra el exconcejal Luis Evelio Ascanio Naranjo en el municipio de Saravena, Arauca, donde fue víctima de una emboscada armada. pic.twitter.com/dUT5tCwn1R — Centro Democrático (@CeDemocratico) September 30, 2025

¿Cómo está la situación en Arauca por el ELN ?

Centro Democrático afirmó que “la situación es alarmante en Arauca”, al remarcar que “los militantes del centro democrático y líderes regionales se enfrentan una amenaza constante de este grupo terrorista que ha sembrado dolor en la región y en el país”.

Precisamente, eso llevó a un llamado de atención para el presidente Gustavo Petro por la situación que se vive en el mencionado departamento, que ha sido un blanco de esa guerrilla.

“Resulta inaceptable la complacencia del gobierno nacional frente al Eln mientras los ciudadanos y líderes políticos que defienden la democracia y la libertad son perseguidos y atacados, no solo en Arauca sino también en diferentes regiones del país”, indicó en el documento.

Precisamente, por eso, el partido político hizo varias exigencias específicas como la garantía de vida y seguridad no solo de Naranjo sino de los líderes políticos amenazados en la actualidad.

De igual manera, solicitó atender con urgencia a los dos escoltas heridos y brindarles todo el apoyo necesario a ellos y sus familias, así como adoptar medidas contundentes para proteger la población de Arauca frente al asedio de la guerrilla.

“El terrorismo no puede ser tolerado ni legitimado bajo ninguna circunstancia desde el centro democrático expresamos toda nuestra solidaridad con el exconcejal Naranjo, con sus escoltas heridos y con la comunidad araucana que sigue resistiendo frente a la violencia que quiere imponer a sangre y fuego el Eln”, sentenció.

¿A qué se dedica Luis Naranjo, exconcejal del Centro Democrático?

Luis Evelio Ascanio Naranjo es un político colombiano del partido Centro Democrático que ejerció como concejal del municipio de Saravena, en el departamento de Arauca.

Luego de terminar su periodo como concejal, Ascanio Naranjo ha seguido vinculado al ámbito político y también ha sido sujeto de varias denuncias, incidentes de violencia y señalamientos relacionados con seguridad y legalidad.

Uno de los hechos más destacados fue un ataque ocurrido el 31 de diciembre de 2023, cuando Ascanio Naranjo viajaba entre Saravena y Tame, acompañado de su hermana y su sobrina de ocho años. Fue interceptado en un retén ilegal por individuos armados que portaban brazaletes del ELN; dispararon contra su vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo robaron y lo persiguieron varios kilómetros.

Por otra parte, el director de la UNP ha planteado acusaciones de que los vehículos asignados a Luis Evelio Ascanio Naranjo habrían sido usados en ocasiones para transporte de narcóticos o armas, aunque él ha rechazado cualquier implicación.

