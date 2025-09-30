La violencia política no cesa en Colombia: este martes, 30 de septiembre, el exconcejal por el Centro Democrático Luis Naranjo fue víctima de un fuerte atentado en el municipio de Saravena, departamento del Arauca.

Naranjo, quien vive en el llamado anillo de seguridad del municipio debido a la cantidad de amenazas que recibe, había acabado de salir de su casa, cuando quedó en medio de un tiroteo de, dijo él, más de cinco minutos.

“Acababa de salir de la casa, en el barrio Confavi, entregando unos mercados, y no llevábamos cinco minutos, nos tendieron una emboscada. Empezaron los disparos; eran unos seis o más hombres armados, vestidos de civil con fusil, nos arrinconaron. Fue una tremenda plomacera de unos cuatro y cinco minutos, llovían balas por todos lados. Me protegieron los escoltas, son siete, y dos quedaron heridos, graves. Ahora estamos en el hospital”, dijo, en diálogo con Semana.

Estas son las imágenes de la situación, que demuestran cómo quedó el vehículo en el que se transportaba:

Atentado en Saravena, Arauca, contra Luis Naranjo, integrante del Centro Democrático. 👉 El dirigente político denunció: “Nos emboscaron”. Las autoridades investigan lo ocurrido y refuerzan la seguridad en la zona, marcada por la presencia de grupos armados. pic.twitter.com/vat9bNVY4s — DF CASANARE (@dfcasanare) September 30, 2025

Cabe recordar que este territorio es controlado por el ELN y los militantes del Centro Democrático se han ubicado como objetivo militar, pues este es el segundo ataque armado que recibe Naranjo y por eso crece la preocupación en la zona.

De hecho, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, senadoras del Centro Democrático, les pidieron a las autoridades que avanecen en las investigaciones para dar con los responsables del hecho.

Nos informan que en Saravena – Arauca, criminales atentaron contra el dirigente Luis Naranjo, del @CeDemocratico, quien al parecer viajaba con su hermana y su sobrina de 8 años. Le exigimos garantías al gobierno Petro, no puede ser que la oposición no tenga garantías para el… pic.twitter.com/t0vOHkYZVS — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 30, 2025

Luis Naranjo ex concejal de Saravena por el @CeDemocratico le hicieron un ataque con arma larga e hirieron a sus dos escotas.

Exigimos protección para su vida y garantías para la oposición. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) September 30, 2025

Por lo pronto, las autoridades ya hacen presencia en la zona para recoger testimonios, pruebas y demás para aclarar la situación y determinar si el ataque estuvo liderado por el ELN o algún otro grupo criminal.

