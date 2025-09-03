En los últimos días, los rumores sobre una posible separación entre Salomón Bustamante y la actriz Laura de León han generado un fuerte revuelo en redes sociales y medios de entretenimiento.

Lo que comenzó como un simple comentario en un programa de farándula pronto se convirtió en tema de conversación nacional, pues esta pareja era vista como una de las más sólidas y queridas de la televisión colombiana. Ahora, con la reciente reacción de Bustamante, el tema ha vuelto a tomar fuerza.

La noticia que ha causado sorpresa entre los seguidores de ambos surgió a raíz de los comentarios de Ariel Osorio, conocido como ‘Gordo Ariel’, quien en su espacio digital ‘La Corona TV’ aseguró que la pareja ya no estaría junta.

Según explicó, el hecho de que no aparecieran fotos recientes de los dos en redes sociales era un indicio suficiente para sospechar que algo no andaba bien. Además, mencionó que una fuente vinculada a RCN le habría confirmado que la relación había llegado a su fin. Incluso sugirió que la ausencia de Laura en varias funciones de la obra ‘Planchando el despecho‘ podría estar relacionada con la supuesta ruptura, aunque no descartó que se tratara simplemente de una crisis pasajera.

Salomón Bustamante habría reaccionado a separación de Laura de León

En medio de los rumores, Bustamante cumplió 44 años y lo celebró publicando una fotografía en la que aparecía de viaje junto a su mascota. La imagen, acompañada del mensaje “44 y contando”, no incluía a Laura, lo que dio aún más fuerza a las especulaciones. Aunque hasta el momento solo se ha visto que él dejó de seguirla en redes sociales, algo que algunos interpretan como señal de crisis y no necesariamente de ruptura, la falta de publicaciones en pareja no ha pasado desapercibida para el público.

No obstante, la reacción que más llamó la atención fue la que tuvo el propio Salomón Bustamante a través de un video en Instagram. En la publicación se le observa interpretando con sentimiento la canción ‘Quédate‘ del artista Beele, un tema cargado de frases que hablan de desamor y despedidas. Una de las estrofas que cantó con especial énfasis fue: “¿Cómo le explico al corazón que quieres irte? Si tienes duda, mami, no te estoy mintiendo”.

Aún más comentado fue el mensaje que acompañó el video. “Aquí no se lee bai… Un saludo especial a los chismositos, ¿me aman?”, escribió el presentador. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una indirecta a quienes difunden rumores sobre su vida privada, aunque la ironía del mensaje hizo pensar que también estaba atravesando un momento sentimental complicado.

La publicación causó cientos de comentarios. Entre ellos, una usuaria señaló que Bustamante no parecía estar mal emocionalmente, pues de lo contrario mostraría señales claras de tristeza. “Te ves muy alegre”, le escribió. Ante esto, el presentador respondió de manera contundente: “Ustedes son muy delicados, te dije que estaba cantando una canción, entonces, ¿tengo que aceptar lo que ustedes digan y quedarme callado?”.

De esta manera, aunque Salomón no confirmó ni desmintió de manera explícita los rumores de separación, su actitud ha mantenido a los seguidores en suspenso. Lo cierto es que sus palabras dejaron ver incomodidad frente a la invasión en su vida privada y, al mismo tiempo, dieron pistas que muchos interpretaron como una señal de que la relación podría estar atravesando dificultades.

Por ahora, ni Laura de León ni Salomón Bustamante han dado una declaración oficial que aclare lo que realmente sucede en su matrimonio. Lo único evidente es que, con sus reacciones en redes sociales, el presentador ha dejado claro que no le gusta alimentar los rumores, aunque tampoco ha cerrado la puerta a las especulaciones. Mientras tanto, el público sigue a la expectativa de lo que pueda suceder con una de las parejas más queridas de la farándula nacional.

Laura de León, recordada por sus papeles en producciones como ‘Rojo carmesí’ y ‘Leandro Díaz’, y Salomón Bustamante, quien fue presentador de ‘Muy buenos días’, contrajeron matrimonio civil en 2020. Un año después celebraron su unión en una boda soñada en Cartagena, evento que fue muy comentado en la prensa nacional. Desde entonces, los dos se mostraban como una pareja estable, compartiendo constantemente con sus seguidores fotografías y mensajes de cariño.

