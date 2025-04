En una entrevista reciente, el locutor y presentador, Hernán Orjuela, explicó que ‘También caerás’ terminó su ciclo natural, como ocurre con muchos programas en la televisión.

(Vea también: “Perdí $ 400 millones”: Hernán Orjuela destapó mal negocio que casi lo deja en quiebra)

La producción era inicialmente de propiedad del también locutor, pero cuando él se retiró del mismo, tomó una drástica decisión. “En ese proceso, cedí los derechos del programa a Canal Caracol, que era parte de mi compañía”, indicó en entrevista con Tropicana.

¿Por qué salió Hernán Orjuela de ‘También caerás’?

Orjuela se destapó sobre las verdaderas razones de su salida y cuántos años estuvo a la cabeza del proyecto. Esto no tuvo que ver con ningún problema, por el contrario, fue un ascenso en su carrera.

“Estuve ligado al programa durante aproximadamente 12 años. Mi salida no fue más que una transición dentro de Caracol Televisión, cuando me asignaron el rol de director de entretenimiento. Esto me llevó a delegar mi participación en ‘También caerás’ a otros talentos como Moisés Angulo y Silvana Altahona, quienes continuaron con el legado”, aseguró Orjuela a Tropicana.

De esta manera, fue un momento en que creció como profesional gracias al entonces director de Caracol, Paulo Laserna, quien lo invitó a dirigir otra producción.

“Cuando Paulo Laserna tomó la dirección, se me pidió pasar a manejar el área de ‘Sábados Felices’, lo que implicó dejar algunas responsabilidades que tenía hasta el momento”, agregó.

Aparte de las declaraciones de Orjuela, Juan Carlos Villegas, quien hizo parte fundamental del programa, también proporcionó su perspectiva en una conversación con SEMANA, donde discutió las decisiones administrativas que llevaron al canal a discontinuar este formato.

La decisión de retirar “También caerás” del aire reflejó cambios estratégicos dentro del canal, buscando renovar y actualizar su oferta de programas manteniendo relevancia en el cambiante panorama televisivo.

“La verdad de cuando se acabó el programa, estamos hablando del año 2015, es que el canal toma la decisión de hacer un contenedor en las horas de la tarde, más o menos como de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., y para eso era muy pesado tener cuatro horas de solo bromas (…) esa es la verdadera razón por la que se terminó También caerás”, aseguró Villegas a la revista.

¿Qué era ‘También caerás’ y por dónde ver los capítulos repetidos?

Uno de los shows más queridos y divertidos que marcaron las tardes de fin de semana en Colombia fue ‘También caerás’, producido por Canal Caracol. Este programa llenó de alegría los hogares colombianos gracias a su combinación única de humor y cámaras ocultas, convirtiéndose en un ícono de la televisión nacional.

A pesar de su popularidad y éxito prolongado, el programa terminó siendo retirado del aire de manera inesperada, dejando a muchos seguidores preguntándose por las razones detrás de esta decisión.

Según Orjuela, a pesar de que el programa ya no se emite en horario estelar, sigue teniendo presencia en el canal, siendo retransmitido en la madrugada, lo cual indica que aún mantiene un lugar en la programación debido a cuestiones de ocupación de espacio televisivo.

Hernán Orjuela habló de lo difícil que es vivir en Estados Unidos

Orjuela, que arribó a Miami en compañía de su pareja sin tener planes de trabajo específicos, reveló en una entrevista con ‘La Corona TV’, de CityTv, que el “sueño americano” puede transformarse en una “pesadilla”. “Todo el proceso que experimenté hace 8 años, cuando arribé aquí con la esperanza de iniciar una nueva vida con nuevas expectativas a nivel también profesional, me topé con una pared muy seria”, expresó.

Uno de los desafíos más grandes que Orjuela tuvo que superar fue la desigualdad entre sus ingresos y el costo de vida en Estados Unidos. “Llegó un momento en el que los fondos que recibía de mis actividades profesionales en Bogotá, particularmente en el teatro, no bastaban, es decir, no bastaban para cubrir los gastos de los colegios de los niños, los peajes, los vehículos y demás”, detalló.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.