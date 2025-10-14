En medio de las denuncias por casos escalofriantes en Colombia, una reconocida figura del entretenimiento a nivel nacional acabó en la mira de los delincuentes en el país.

María Mercedes Ruíz puso bajo la lupa una delicada situación de la que pronto se convirtió víctima, al tiempo que hizo un llamado para que otras personas a su alrededor no se vean afectadas.

Incluso, hasta puso sobre la mesa evidencia con la que el aviso de la conductora de la televisión nacional tomó todavía más fuerza para que no haya mayores sorpresas.

¿Qué le pasó a María Mercedes Ruiz, de RCN?

María Mercedes Ruíz reveló que es víctima de intento de suplantación en WhatsApp, al utilizar su imagen y acudir a sus contactos en la búsqueda de ejecutar estafas a su nombre.

La presentadora de ‘Buen día, Colombia’, de Canal RCN, solicitó desde su cuenta personal de Instagram que las personas allegadas que reciban alguna clase de mensaje bloqueen y denuncien al contacto en cuestión.

“!Alguien intenta suplantarme por WhatsApp! No he cambiado de número, no estoy de viaje y tampoco estoy pidiendo dinero. Por favor reportar, bloquear y hacer caso omiso”, escribió la comunicadora.

De hecho, Ruiz no se quedó solo en el aviso sino que aprovechó para mostrar evidencia con un pantallazo en el que los ciberdelincuentes se hicieron pasar por ella para hacer un pedido a su nombre.

Este tipo de delitos son cada vez más frecuentes no solo en Colombia sino a nivel internacional, por lo que parece pertinente ponerle la lupa al asunto para no caer ante falsos mensajes.

Esta es la publicación con la prueba de la presentadora de Canal RCN sobre la situación de la que ha sido blanco recientemente:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Mercedes Ruiz TV (@mariamercedesruiztv)

¿Qué hacer si alguien lo intenta suplantar en WhatsApp?

Si cree o sabe que alguien está intentando suplantarle en WhatsApp, es fundamental actuar con rapidez. Esta es una guía práctica con pasos y recomendaciones:

Verificar si se tiene acceso aún a la cuenta: si aún puede entrar, revisar los dispositivos vinculados en Configuración, Dispositivos vinculados (WhatsApp Web/Escritorio). Si ve sesiones desconocidas, cerrarlas inmediatamente. También revisar si se ha activado la ‘verificación en dos pasos’ (también llamada doble autenticación). Si aún no se tiene activada, hacerlo lo antes posible. Si los contactos informan que alguien habla como si fueras la víctima: una señal clásica de suplantación es que alguien use el nombre o perfil de la víctima para pedir dinero, favores o información personal a los amigos/familiares. En ese caso se debe notificar a los contactos por otro medio (llamada, mensaje en otra app) que la cuenta puede estar comprometida, para que no caigan en estafas, además de pedir que no respondan a peticiones de dinero, códigos o que no compartan datos bajo supuesto urgencia. Recuperar el control de la cuenta: intentar registrar nuevamente el número en WhatsApp. Cuando se ingrese el código que llegue al teléfono (SMS o llamada), el sistema desconectará al intruso. Si la cuenta ha sido bloqueada o la verificación en dos pasos impide el acceso, es posible que se deba esperar un período de 7 días para poder reactivar la cuenta. Enviar una solicitud al soporte de WhatsApp explicando lo ocurrido desde la app vía Configuración, Ayuda, Contactar o por correo a soporte (por ejemplo, support@whatsapp.com) con el número completo y detalles del incidente. Tomar medidas de seguridad adicionales: activar la verificación en dos pasos con PIN personal y correo electrónico de recuperación. Esto añade una capa extra para prevenir que otros registren el número. Nunca compartir el código de 6 dígitos que WhatsApp envía por SMS, ni con amigos ni supuestos técnicos. Es una trampa muy común. No instalar apps dudosas o dar permisos innecesarios en tu teléfono y mantener actualizado el sistema operativo y apps de seguridad ‘antimalware’. Denunciar el caso ante las autoridades: en Colombia, reportar el delito a la Fiscalía General de la Nación o mediante las unidades de delitos informáticos. También al CAI virtual, como recomiendan autoridades locales

¿Quién es María Mercedes Ruiz, presentadora colombiana?

María Mercedes Ruiz Orozco es una reconocida presentadora, periodista, exreina y administradora colombiana, nacida en Popayán el 10 de agosto de 1974.

Es conocida por su trabajo en televisión, especialmente como presentadora de noticias en Citytv y otros medios. Ruiz fue Señorita Cauca en el Concurso Nacional de Belleza de 1994, lo que marcó el inicio de su exposición pública.

Estudió odontología en la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en endodoncia, y posteriormente se formó en comunicación corporativa en el Politécnico Grancolombiano, además de cursar un máster en administración.

Ruiz se destacó por su paso como presentadora de CityNoticias y Arriba Bogotá en el canal Citytv. Sin embargo, decidió retirarse de los medios por más de 10 años para enfocarse en su familia y su carrera como asesora de comunicaciones en entidades estatales como el Fondo Nacional del Ahorro y el Fondo de Adaptación.

En 2023 reapareció en medios luego de un prolongado silencio, y en abril de 2025 se integró al programa ‘Buen día, Colombia’ del Canal RCN como nueva presentadora junto a Ana Karina Soto y Orlando Liñán, reemplazando a Viena Ruiz.

