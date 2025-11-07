La presentadora Lizz Ardila y su pareja, Carlos Mario Arango, han dado un paso crucial en su relación al comprometerse en matrimonio. La noticia, que ha llenado de alegría a sus seguidores, se confirmó luego de una sobria y romántica pedida de mano que tuvo como escenario un lugar muy especial: el exclusivo restaurante Bardot by Jorge Rausch, ubicado en la vibrante Ciudad de Panamá. Con este acto, la pareja sella un compromiso de amor tras varios años de noviazgo.

El escenario escogido en Panamá, asociado al reconocido chef colombiano Jorge Rausch, fue testigo de un momento íntimo que, según las imágenes compartidas, se caracterizó por su discreción y elegancia. Arango optó por una propuesta original, integrando la pregunta clave en la presentación de un plato de comida. El mensaje: “¿quieres casarte conmigo?”, adornó la vajilla y fue el preámbulo perfecto para que mostrara el anillo de compromiso, contenido en una caja de color blanco.

La reacción de la presentadora de ‘Bravíssimo’, de Citytv, fue de inmediata y radiante felicidad, tal como lo compartió con sus seguidores en redes sociales. El ‘sí’ de Lizz Ardila fue instantáneo, transformando su visita al restaurante panameño en el inicio de un nuevo capítulo. Aunque la pareja ya ha anunciado su compromiso y ha mostrado la alegría del momento, aún queda por confirmar la fecha exacta en la que se llevará a cabo la ceremonia nupcial que sellará oficialmente su unión.

“Sí, y mil veces sí, te amo, amor de mi vida. Carlos Arango, que en este nuevo camino solo Dios sea nuestro guía y nos lleve por el camino correcto. Gracias Bardot by Jorge Rausch por ser cómplices de este día maravilloso, y Amelia Gems & Jewelry por ser los creadores de mi anillo y guardar el secreto”, fue la descripción que acompañó la descripción de Ardila en su Instagram.

¿Cuántos años tiene Lizz Ardila?

Lizz Ardila, una figura consolidada en los medios de comunicación, cuenta con 35 años de edad y una carrera que abarca varios años en la televisión colombiana. Actualmente, la periodista y presentadora brilla en la pantalla chica como una de las caras visibles del programa de entretenimiento ‘Bravíssimo’ y también del Canal Trece, demostrando su versatilidad y amplio conocimiento del sector. Su presencia en estos espacios reafirman su estatus como una profesional destacada y querida por el público.

A la par de su éxito profesional, también equilibra su vida personal. La presentadora ha compartido que es madre, teniendo un hijo. Esta faceta añade una dimensión más a su ya interesante perfil, mostrando que además de sus compromisos en los medios, maneja la importante labor de la crianza, algo que sin duda resuena con una parte de su audiencia.

