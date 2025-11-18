Dos meses atrás, la presentadora Claudia Lozano preocupó profundamente a sus seguidores y al equipo de Noticias Caracol luego de ser internada en una clínica de Bogotá.

(Vea también: Presentadora de Noticias Caracol está hospitalizada y su pronóstico es reservado: “Lucha por su vida”)

La paisa enfrentó una cirugía compleja y un postoperatorio difícil que la mantuvo alejada de las cámaras y del público durante varias semanas. Su estado de salud causó numerosas especulaciones, pero también una ola de mensajes de apoyo y oraciones que ella misma reconoció como fundamentales en su proceso de recuperación.

Este 18 de noviembre, Claudia sorprendió al reaparecer con más fuerza que nunca en ‘Show Caracol’, el espacio de entretenimiento de Caracol Televisión donde ha construido una sólida trayectoria. Para anunciar su regreso, la presentadora compartió un emotivo video en sus redes sociales y en el noticiero, en el que mostró gratitud, vulnerabilidad y una gran alegría por volver a su rutina laboral.

“Hola, amigos, quiero contarles que ya estoy de regreso. Fueron días completamente duros, días difíciles y dolorosos”, comenzó diciendo con visible emoción. A continuación, agradeció los innumerables mensajes, oraciones y muestras de cariño que recibió durante su ausencia. “Todas esas bendiciones le llegaron a Diosito allá en el cielo, y gracias a eso hoy puedo decirles que estoy muy bien, que salí de esos días difíciles y que ya estoy recuperada”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Claudia Lozano (@claudialozanooficial)

Claudia también dedicó palabras especiales a quienes la acompañaron de manera incondicional durante su recuperación. “Gracias a mi familia, que estuvo súper pendiente; gracias a todos mis amigos; a mi familia de Noticias Caracol, que no me soltó ni un segundo; y a los médicos de la Fundación Santa Fe, que hicieron un trabajo maravilloso conmigo”, expresó.

Para cerrar su mensaje, aseguró que volver a ‘Show Caracol’ era uno de los momentos más felices de su proceso: “Estoy de regreso en uno de los lugares que más amo. Gracias por tanto amor. Los quiero mucho”.

¿Qué le pasó a Claudia Lozano, de Noticias Caracol?

Durante su ausencia, una de las personas que habló públicamente sobre su estado fue el periodista Ariel ‘Gordo’ Osorio, presentador del programa digital ‘La Corona TV’. El pasado 19 de septiembre, Osorio se refirió con profunda sinceridad a la delicada situación de salud que enfrentaba su amiga, destacando tanto su valentía como la gravedad del episodio médico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Corona TV (@lacoronatv)

Según relató, Claudia había sufrido una trombosis venosa, una condición potencialmente mortal que obligó a su hospitalización inmediata. La presentadora fue sometida a una cirugía de alto riesgo en la que los especialistas lograron extraer varios coágulos que comprometían seriamente su bienestar.

“Fue una emergencia muy fuerte, algo que la puso en una situación crítica”, comentó Osorio en su momento, reconociendo el susto que todos vivieron.

Mientras Claudia permanecía hospitalizada, Pulzo logró comunicarse con una persona cercana a la presentadora, quien confirmó que, en ese momento, seguía bajo observación médica. Aunque el procedimiento había sido exitoso, los especialistas determinaron que la recuperación sería más prolongada de lo inicialmente previsto.

Se le asignó una habitación en la que recibió atención constante, y aunque mantenía el buen ánimo que la caracteriza, su cuerpo necesitaba tiempo para sanar por completo.

Hoy, su regreso a la televisión no solo representa una excelente noticia para sus seguidores, sino también una demostración de resiliencia

