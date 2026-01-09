La política gubernamental sobre la expedición y uso de las licencias de conducción en Colombia está a punto de experimentar cambios significativos. Según las autoridades, estas modificaciones están dirigidas a reforzar la seguridad vial y minimizar los accidentes de tránsito.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Transporte informaron sobre la actualización del Manual de Señalización Vial, que incluye nuevos diseños verticales. Igualmente, han introducido la noción de “motovías”, carriles de uso exclusivo para motocicletas. Quienes infringen esta indicación se ven expuestos a multas fuertes y pueden incluso perder su licencia de conducir.

Además, otra novedad destacable es el uso de una señal “A” para los conductores novatos. Esta señal tiene como propósito alertar a los demás conductores de la presencia de aprendices en la vía para que, de esta forma, se acomoden a la situación y tomen medidas preventivas. La falta de esta señalización puede resultar en una multa equivalente a cuatro salarios mínimos diarios, que se cataloga como infracción tipo A en el Código Nacional de Tránsito.

“Estas medidas buscan incrementar el respeto por las normas y la seguridad vial”, informó el Ministro de Transporte en una rueda de prensa.

No menos importante es una revisión de los requisitos para obtener una licencia de conducir en Colombia. Ahora se requiere que el aspirante tenga el original y vigente documento nacional de identidad, pasar un curso teórico-práctico en un Centro de Enseñanza Automovilística autorizado, demostrar capacidad para leer y escribir, y tener la edad mínima requerida.

Además de estos requisitos, es indispensable superar un examen médico, pagar las tarifas correspondientes e inscribirse en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

La vigencia de las licencias de conducir también cambiará. Aquellos conductores que están entre 16 y 39 años cuentan con una licencia válida por 10 años. Esta validez disminuye con el avance de la edad: es de seis años para conductores de 40 a 49 años, cuatro años si tienen de 50 a 69, y solamente dos años si tienen más de 70.

Finalmente, a partir de 2026, la solicitud y renovación de estas licencias se volverán más estrictas. Los solicitantes tendrán que superar exámenes más rigurosos con el objetivo de fortalecer las habilidades y conocimientos necesarios para conducir correctamente.

