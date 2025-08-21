Zeekr, firma asiática de vehículos eléctricos premium representada por Astara, acaba de presentar en Colombia el Zeekr X, un modelo que introduce el novedoso ‘Modo Mascota’, pensado para garantizar el confort y la seguridad de los animales cuando permanecen dentro del carro.

La apuesta llega en un contexto donde cada vez más colombianos incluyen a sus mascotas en sus rutinas, viajes y decisiones de consumo. De acuerdo con el Dane, el 67% de los hogares del país tiene al menos un animal de compañía, lo que representa más de 4,4 millones de familias.

¿Cómo funciona el ‘Modo Mascota’ en los carros de Zeekr X?

Este sistema mantiene la temperatura interior estable entre 18°C y 23°C, con un flujo constante de aire limpio operado desde la batería eléctrica del vehículo, sin necesidad de dejarlo encendido. Además, el sistema AQS activa filtros HEPA para purificar el aire, mientras que las pantallas del vehículo informan a quienes pasan cerca que el animal está seguro y bajo monitoreo.

Durante el viaje, el espacio se adapta con asientos traseros plegables y controles desde la pantalla central o la ‘app’ de Zeekr, que permite verificar en tiempo real las condiciones del habitáculo.

En paralelo, el sector automotor ha crecido con fuerza: en el primer semestre de 2025 se vendieron 104.947 unidades, un 23,2% más que en el mismo período de 2024, reflejo de un consumidor que ya no busca solo eficiencia y tecnología, sino también bienestar para todos los ocupantes del vehículo, incluidos los de cuatro patas.

“Cuando se activa, el vehículo toma acciones como purificar el aire, mantener una temperatura de confort y avisar en sus pantallas que el modo está encendido”, explica Sebastián Gómez, líder de mercadeo de Zeekr en Colombia. Una propuesta disruptiva que responde a una sociedad más consciente, donde la sostenibilidad, el diseño inteligente y el bienestar animal se consolidan como valores centrales en la movilidad del futuro.

