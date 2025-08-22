Este modelo combina un diseño robusto y angular con tecnología de punta, ofreciendo buena autonomía, versatilidad y capacidad todoterreno. En un mercado colombiano donde las ventas de vehículos eléctricos crecieron un 204 % en el primer semestre de 2025, según Andemos, el iCar 03 se perfila como una gran opción para quienes buscan aventura sin sacrificar eficiencia ni confort.

El Chery iCar 03 impresiona con su estética cuadrada, inspirada en todoterrenos clásicos, con manijas retráctiles, luces LED en forma de “i” y una altura libre al suelo de 20 cm, ideal para caminos exigentes.

Sus dimensiones (4,40 m de largo, 1,91 m de ancho, 1,71 m de alto, con 2,71 m entre ejes) ofrecen un interior espacioso para cinco pasajeros y un baúl de 438 litros.

En nuestro recorrido, los modos de manejo “resbaladizo” y “todoterreno” demostraron su capacidad para enfrentar lluvia y barro, gracias a la tracción 4×4 inteligente en la versión tope de gama, que entrega 275 hp y 385 Nm con dos motores eléctricos. La versión 2WD cuenta con un motor eléctrico trasero de 181 hp y 220 Nm de torque.

Chery iCar 03: características de nuevo SUV eléctrico

El interior del iCar 03 es un punto destacado, con asientos que ofrecen masajes, calefacción y extensión de piernas, además de un centro de comando con doble pantalla de 10,25 pulgadas y asistente de voz.

Su suite de asistencias ADAS nivel 2 incluye control de crucero adaptativo, frenado autónomo, alerta de fatiga y giro en su propio eje, ideal para maniobras en espacios reducidos, como los caminos estrechos rumbo a Guatavita.

La seguridad se refuerza con múltiples airbags y un sistema de visión 360°. Modos como “siesta” (para descansar en el vehículo), “mascota” (ideal para dejar a los peluditos seguros en el carro durante unos minutos) y “remolque” añaden un toque personalizado, mientras que el recorrido por Tominé mostró su estabilidad en terrenos variados, incluso bajo condiciones climáticas adversas.

Su diseño premiado, autonomía de hasta 421 kilómetros y capacidades todoterreno lo hacen ideal para explorar los paisajes colombianos, desde Bogotá hasta destinos turísticos como la laguna de Guatavita.

El recorrido de Pulzo Motores demostró que el iCar 03 no solo es confiable, sino que está listo para enfrentar los retos de las vías colombianas, consolidando a la marca china como un actor clave en la electrificación del mercado automotor.

