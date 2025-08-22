En las últimas horas, el defensa colombiano Yerry Mina compartió detalles sobre su complicada experiencia en el FC Barcelona, su convivencia con Lionel Messi y su trayectoria en el fútbol europeo, destacando momentos clave de su carrera.

(Vea también: Inesperado nuevo equipo de Luis Sinisterra, figura de Selección Colombia que salió de Inglaterra)

Lo hizo en una reciente entrevista con La Gazzetta dello Sport, donde confesó que, aunque tuvo la oportunidad de fichar por el Real Madrid, su sueño siempre fue jugar en el Barcelona.

Sin embargo, su etapa en el club catalán estuvo marcada por dificultades:

Lee También

“El Real Madrid también estaba allí, pero yo quería ir al Barcelona. Llegué y Valverde solo me habló el primer día. Durante siete meses no me dirigió la palabra. A pesar de ganar la Liga y la Copa, jugué muy poco y sufrí una lesión en el pie tras una falta de Rakitic en un entrenamiento”, recordó el central de la Selección Colombia en el mencionado medio.

Al ser cuestionado sobre cómo fue compartir equipo con Lionel Messi, Mina destacó la mentalidad competitiva del atacante argentino.

“Él siempre quiso ganar. Debemos seguir su ejemplo”, señaló sobre el campeón del mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yerry Mina (@yerrymina)

¿Por qué Yerry Mina se fue del Barcelona?

Luego de su frustrante etapa en el club español, Mina decidió buscar nuevos horizontes para tener más minutos en el campo.

Contó, incluso, que recibió una llamada de José Mourinho, entonces entrenador del Manchester United, pero fue Marco Silva quien lo convenció de unirse al Everton.

“Quería irme del Barcelona aunque la afición me adoraba. Pero quería jugar. Mourinho, que estaba en el Manchester United, me llamó. Me dijo: ‘Si estás bien, jugarás’. Pero tenía que recuperarme. Marco Silva me convenció para ir al Everton. Fueron cinco años fantásticos, contaba con Ancelotti, un gran jugador. Empezamos bien, pero luego cinco de nosotros nos lesionamos. Pero la Premier League es preciosa”, comentó Mina en el mismo espacio.

¿Cómo ha sido la carrera de Yerry Mina?

El defensa ha demostrado ser un jugador resiliente, capaz de superar adversidades como lesiones y momentos de poca continuidad. Desde sus inicios en Deportivo Pasto y su consolidación en Independiente Santa Fe, hasta su paso por Palmeiras, Barcelona, Everton y ahora en el Cagliari de Italia, Mina ha dejado huella con su carisma y compromiso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yerry Mina (@yerrymina)

Yerry Mina debutó profesionalmente en Deportivo Pasto y rápidamente dio el salto a Independiente Santa Fe, club con el que brilló y fue campeón de la Copa Sudamericana en 2015. Posteriormente, se consolidó en Palmeiras de Brasil, lo que le abrió las puertas a Europa.

En 2018 llegó al Barcelona, aunque no logró afianzarse. Luego encontró su mejor versión en el Everton, donde disputó cinco temporadas y dejó grandes recuerdos en la Premier League gracias a su fortaleza en defensa y a sus goles en jugadas de pelota quieta.

Actualmente, continúa su carrera en el Cagliari de Italia, donde busca recuperar continuidad y mantenerse en la élite del fútbol europeo.

* Pulzo.com se escribe con Z