El ‘Scudetto’ se disputa en Italia de manera emocionante, pues los aficionados del fútbol tuvieron que esperar hasta la última jornada (fecha 38) para ver celebrar al Napoli o al Inter, cuya diferencia en títulos es considerable.

(Vea también: Joya de Millonarios, muy cerca de Atlético de Madrid: negocio tomó fuerza y revelaron cifra)

En Nápoles se jugó el encuentro entre el ‘Gli Azzurri’ y Cagliari, onceno al que pertenece Yerry Mina, quien vivió una completa pesadilla en defensa y estuvo comprometido en el segundo tanto del plantel local.

Luego del primer tanto de Scott McTominay, quien hizo una pirueta y la mandó al fondo, en el segundo tiempo, Napoli adelantó un feroz contragolpe comando por Romelu Lukaku, el delantero y goleador belga.

Hubo un revoleo sobre la mitad del campo y Lukaku recuperó el balón, iba solo y marcado por tres jugadores rivales, incluyendo a Mina, quien no pudo detener al atacante y hasta se llevó un túnel. El colombiano quedó rezagado y perdido, hecho que aprovechó el europeo para encarar y poner el segundo gol.

🚨🇮🇹 GOAL | Napoli 2-0 Cagliari | Lukaku

LUKAKU DOUBLES THE LEAD FOR NAPOLI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NAPOLI ARE GOING TO WIN THE SCUDETTO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/umcX0BsTU2

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) May 23, 2025