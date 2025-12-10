Pulzo.com adelanta el foro ‘Camello sí hay, hablemos sobre trabajo’, un espacio de conversación sobre los cambios que ya están transformando el empleo en Colombia, impulsados por la tecnología, la inteligencia artificial y las nuevas dinámicas del mercado laboral.

El encuentro reúne a expertos del sector público y privado para analizar cómo cerrar brechas laborales, fortalecer la empleabilidad y preparar a los trabajadores para un escenario marcado por la automatización, el análisis de datos y los nuevos modelos productivos.

Uno de los momentos centrales del foro es el panel ‘Colombia se actualiza: así cambiará el empleo con IA’, en el que se abordan preguntas clave sobre innovación, capacidades laborales y políticas públicas. Allí se discute cómo la tecnología puede convertirse en una aliada para crear trabajo formal y de calidad, especialmente en territorios con altos niveles de informalidad.

En el panel participan:

Alejandro Cerón, coordinador general del Programa para Fortalecer Políticas de Empleo

Susana Angarita, directora de estrategia de Fedecajas

Yuberth Ordóñez, director del Servicio Público de Empleo

y Darlan Correal Rodríguez, coordinador nacional del Observatorio Laboral y Ocupacional del Sena.

Durante el diálogo también se profundiza en el papel de herramientas como la inteligencia artificial y la analítica predictiva para anticipar cambios en el mercado laboral, así como en iniciativas como Siemplea, que buscan dar valor y conectar oportunidades de empleo en el país.

