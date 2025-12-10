Así como una reconocida empresa destapó una delicada situación, el centro comercial Plaza de las Américas expuso que destinó cerca del 20 % de su presupuesto total del año para el desarrollo de su temporada navideña 2025.

El establecimiento presentó esto como una apuesta estratégica orientada a fortalecer el tráfico de visitantes, dinamizar las ventas de sus comerciantes y consolidar su posicionamiento como uno de los centros comerciales más importantes del país.

La inversión se distribuyó en componentes clave como decoración, experiencias inmersivas, conciertos y programación cultural, logística, operación, y comunicaciones, destacándose la construcción del Taller de Santa, que este año se convierte en el corazón de la temporada.

La inversión destinada para 2025 representó un aumento del 20% frente al año anterior, en línea con la estrategia del centro comercial de mantener una programación sólida y competitiva para la temporada de mayor afluencia del año.

Esta operación también provocó más de 15 empleos directos orientados a servicio al cliente, acompañamiento de visitantes, logística, aseo y seguridad. A ello se suman decenas de empleos indirectos asociados a proveedores, técnicos, operarios, decoradores y equipos de montaje.

En la operación diaria participan:

23 colaboradores de servicio al cliente y logística.

Más de 150 personas en seguridad y aseo.

Más de 40 miembros del equipo administrativo.

“La temporada navideña activa de manera significativa la economía local. Detrás de cada experiencia, concierto y escenario hay equipos de trabajo altamente capacitados que hacen posible que miles de visitantes disfruten cada día”, destacó Coba Osorio.

Este año, Plaza de las Américas instaló una amplia variedad de elementos decorativos, entre ellos estrellas luminosas, árboles navideños, instalaciones de luces, escenarios temáticos, y el Taller de Santa, una estructura diseñada para que los niños y sus familias vivan experiencias inmersivas relacionadas con el universo navideño.

En total, la intervención navideña cubrió 630 metros de fachada y más de 100 metros cuadrados en pasillos y plazoletas, creando un recorrido temático que acompaña la experiencia comercial.

Con esta programación, Plaza espera alcanzar 55.000 registros de facturas en su programa de fidelización Súper Gana Plaza, impulsados por el aumento de tráfico, la oferta cultural y la alta conexión emocional de la temporada.

Para diciembre, el centro comercial proyecta recibir 5 millones de visitantes y cerrar 2025 con cerca de 30 millones, consolidándose como uno de los complejos comerciales más concurridos del país.

“Este año proyectamos un crecimiento en tráfico de visitantes y en registros de compra. Nuestras inversiones no solo embellecen los espacios, sino que impulsan las ventas de nuestros comerciantes y fortalecen la relación con nuestros clientes”, señaló Coba Osorio.

¿Quién es el dueño de Plaza de las Américas?

El centro comercial Plaza de las Américas fue promovido originalmente por Ospinas & Cía, que adquirió las tierras del antiguo Hipódromo de Techo en el suroccidente de Bogotá para construirlo y lo inauguró en 1991.

Sin embargo, Plaza de las Américas no es propiedad de una sola persona o empresa hoy en día, sino que opera bajo un régimen de copropiedad horizontal. Eso significa que el centro comercial está dividido en múltiples unidades inmobiliarias y locales comerciales, y que sus propietarios son varios copropietarios que poseen esas unidades.

Este esquema implica que no existe un ‘dueño único’ del mall, sino un conjunto de copropietarios que comparten la propiedad y la gobernanza del centro comercial.

A pesar de eso, la administración, operación y manejo de las decisiones estratégicas recae en una gerencia designada. Actualmente, la persona encargada de la gestión ejecutiva del centro comercial es Ana Isabel Coba Osorio, quien figura como gerente general.

