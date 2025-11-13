Grupo Aval dio a conocer los resultados del tercer trimestre del 2025, en el que presentó los avances en el negocio financiero, con un crecimiento de 25,3 % anual. Los bancos del conglomerado avanzaron en la optimización de su fondeo, fortaleciendo la participación de depósitos minoristas.

En términos de ganancias, el ‘holding’ reportó una utilidad neta atribuible a los accionistas de 521.000 millones de pesos en el periodo entre julio y septiembre de este año.

Durante lo corrido del año, la utilidad neta llegó a 1,3 billones de pesos, superior a la registrada en los primeros nueve meses de 2024, cuando se ubicó en $ 733.700 millones.

Según detalló Grupo Aval, los resultados del tercer trimestre “incorporan una tendencia positiva en el segmento bancario, junto con un desempeño positivo del sector de administración de fondos de pensiones y cesantías”.

Además, se lanzaron nuevas cuentas y bolsillos de ahorro con tasas preferenciales, así como una propuesta renovada para cuentas de nómina y depósitos a término.

Como parte de la evolución del programa de beneficios Experiencias Aval, y para seguir fortaleciendo su presencia en el segmento de consumo, se consolidó una alianza con Visa para ser patrocinador para el Mundial de la Fifa.

En temas de innovación y mejor experiencia para sus clientes, Grupo Aval fue el primero en habilitar transferencias por WhatsApp y las transacciones sin contacto en sus cajeros. Los bancos siguen comprometidos con el sistema Bre-B del Banco de la República con las llaves, de las cuales el 62% corresponden a Tag Aval, la única llave alfanumérica personalizable del mercado.

En el primer mes se han realizado más de 10 millones de transacciones, con una participación superior al 45 % en llaves de comercios. Ante este reto del país, Aval cuenta ahora con Gou Payments, su procesadora propia de pagos instantáneos con infraestructura de clase mundial, que permitirá ofrecer soluciones ágiles, seguras e interoperables.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.