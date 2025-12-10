En medio de los movimientos económicos del país y de aprobarse el aumento del 13,3 % para el salario mínimo en Colombia, el ingreso mínimo legal mensual para 2026 daría un salto significativo respecto al año anterior. Partiendo de los 1’423.500 pesos que rigen en 2025, un alza de ese porcentaje representa un incremento de 189.925 pesos, ubicando el salario base en aproximadamente 1’613.426 pesos.

Ese valor corresponde únicamente a la remuneración básica. Si se le suma el auxilio de transporte vigente en 2025 de 200.000 pesos, el ingreso mensual total se aproximaría a 1’813.426 pesos. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el auxilio de transporte también suele revisarse durante la negociación, por lo que la cifra final podría variar.

La propuesta del Gobierno de un 13,3 % de aumento supera ampliamente la inflación anual prevista, lo que implicaría no solamente un ajuste nominal sino real, con posible mejora del poder adquisitivo para millones de trabajadores. Según reportes como el de Marca, esta subida beneficiaría a cerca de 12 millones de personas que ganan uno o dos salarios mínimos.

Al mismo tiempo, las discusiones siguen abiertas, ya que algunos sectores advierten sobre los efectos en costos laborales y empleo formal, mientras que sindicatos y Gobierno promueven el ajuste como necesario ante el costo de vida creciente.

Es importante aclarar que hasta el momento este aumento está en negociación por el salario mínimo de 2026. Las mesas oficiales definitorias deben concluir antes de fin de diciembre, y de no haber acuerdo, será el Gobierno quien fije la cifra por decreto.

Por ello, aunque este panorama de 1’613.426 pesos (y con auxilio, cerca de 1’813.426 pesos) representa un escenario posible y acogido por parte del Ejecutivo, su concreción dependerá del resultado de esas conversaciones y de las condiciones económicas del país.

Así, con un aumento del 13,3 % el salario mínimo proyectado para 2026 sería de 1’613.426 pesos, lo que podría llevar el ingreso total mensual a alrededor de 1’813.426 pesos, si se mantiene el auxilio de transporte. Esta medida, de aprobarse, brindaría alivio a muchos trabajadores, aunque su implementación exacta estará sujeta a acuerdos y ajustes finales por parte del Gobierno.

¿Cuándo se define salario mínimo de 2026 en Colombia?

El inicio formal del proceso para fijar el salario mínimo de 2026 arranca el primero de diciembre de 2025, cuando se instala la mesa tripartita conformada por Gobierno, empresarios y representantes de los trabajadores.

La normativa vigente (la Ley 278 de 1996) establece que el monto debe definirse a más tardar el 15 de diciembre de cada año. En esa fecha tiene lugar el primer vencimiento legal del proceso de concertación.

Si no hay consenso entre las partes, se pueden convocar jornadas adicionales de negociación, con posibilidades de alargar las discusiones hasta finales de diciembre.

Como fecha límite, el Gobierno nacional debe emitir (si no hay acuerdo) un decreto que fija oficialmente el salario antes del 30 de diciembre. Si todo fluye dentro de esos plazos, el nuevo salario mínimo entra en vigencia desde el primero de enero de 2026.

Para el salario mínimo que rigió en 2025 se convocó la mesa tripartita integrada por el Gobierno, sindicatos y empresarios, como manda la normativa. Tras varias sesiones de negociación en diciembre de 2024 no se logró un consenso.

Como no hubo acuerdo, el Gobierno optó por fijar el salario por decreto. El 24 de diciembre de 2024 se expidió el decreto oficial que estableció el salario mínimo legal mensual para 2025 en 1’423.500 pesos. Al mismo tiempo, se definió el auxilio de transporte en 200.000 pesos para aquellos trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos.

Este aumento representó un alza del 9,54 % respecto al salario del año anterior. Fue una decisión tomada después de la falta de consenso en la mesa de concertación, según lo informado por el Gobierno nacional.

